في رسالة مكتوبة الخميس إن واشنطن.. المرشد الإيراني يقول إن الولايات المتحدة تكبّدت “هزيمة مخزية” ويؤكد أن “مرحلة جديدة تتشكل” في المنطقة

طهران / وكالات /

قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة الخميس إن الولايات المتحدة هُزمت في حربها على إيران.

وأضاف خامنئي في الرسالة التي تليت عبر التلفزيون الرسمي “اليوم، وبعد شهرين من أكبر تحرك عسكري واعتداء من قبل القوى المتغطرسة في المنطقة وهزيمة أميركا المخزية، تتشكل مرحلة جديدة للخليج الفارسي ومضيق هرمز”.

جاءت رسالة خامنئي الذي لم يظهر علنا منذ تعيينه في التاسع من آذار/مارس مرشدا أعلى جديدا لإيران، في اليوم الوطني السنوي “للخليج الفارسي”.

وأصبح مجتبى خامنئي المرشد الأعلى بعدما أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 شباط/فبراير، أسفرت في أول أيامها عن مقتل والده وسلفه علي خامنئي في قصف على مقره في طهران.

وأوردت صحيفة نيويورك تايمز الخميس بأن مجتبى خامنئي أُصيب بجروح بالغة جراء الضربات الجوية الأميركية الإسرائيلية، لكنه لا يزال بكامل وعيه.

وقال في رسالته الخميس إن القواعد الأميركية في المنطقة “لا تملك القدرة حتى على تأمين نفسها، فكيف لها أن تؤمّن الآخرين”.

وأشاد بما أسماه “القواعد الجديدة لإدارة مضيق هرمز” التي وضعتها إيران، معتبرا أنها “ستجلب الرفاه والتقدم لجميع شعوب المنطقة، وستحقق مكاسب اقتصادية تُسعد الشعوب”.

أصبح المضيق نقطة توتر رئيسية منذ اندلاع الحرب، ولا تسمح إيران إلا بمرور عدد قليل من السفن عبر الممر المائي الاستراتيجي.

في الأسبوع الماضي، قال العضو البارز في مجلس الشورى الإيراني حميد رضا حاجي بابائي إن طهران تلقت أول إيرادات من الرسوم التي فرضتها على السفن العابرة للمضيق.

وتعهد خامنئي برسم مستقبل مشرق للخليج بدون الولايات المتحدة، مدينا من وصفهم بـ”الأجانب والمعتدين”، قائلا إن “أولئك الذين يأتون من آلاف الكيلومترات ويثيرون الفوضى والشر لا مكان لهم فيه، إلا في أعماق مياهه”.

كما أشاد بالشعب الإيراني الذي قال إنه “يعتبر جميع قدراته الهوياتية والعلمية والصناعية والتكنولوجية- من النانو والبيولوجيا إلى النووي والصواريخ- ثروة وطنية يجب حمايتها”.

وفي وقت سابق الخميس، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن الحصار البحري الأميركي على موانئ بلاده “محكوم بالفشل”.

وأضاف أن الإجراءات الأميركية “لن تفشل فحسب في تعزيز الأمن الإقليمي، بل إنها تشكّل في الواقع مصدرا للتوتّر وإخلالا بالاستقرار الدائم في الخليج”.

كما اتخذت شخصيات أخرى نبرة تحد، فقد أشار قائد البحرية في الجيش شهرام إيراني إلى أن بلاده ستنشر “في المستقبل القريب جدا” أسلحة بحرية طورتها مؤخرا.