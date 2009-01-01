  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سلفيت : إصابة راعٍ برصاص الاحتلال في دير بلوط

الخميس 30 أبريل 2026 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس / سما /

أصيب الشاب حسني غازي موسى (42 عاماً)، اليوم، برصاص قوات الاحتلال أثناء رعيه لمواشيه في المنطقة الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وأفاد الناشط داوود عبد الله أن الشاب أُصيب في قدميه، عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه أثناء تواجده في منطقة "خلة العبهر" غربي البلدة، حيث وُصفت حالته بالمستقرة، وتم نقله إلى مستشفى رفيديا في نابلس لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن المصاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، إذ شهدت قبل سنوات اقتلاع ما يقارب 3000 شجرة زيتون، في إطار سلسلة من الانتهاكات التي تستهدف الأراضي الزراعية والمزارعين في المنطقة.

الأكثر قراءة اليوم

اسرائيل تمنع القوة متعددة الجنسيات من دخول قطاع غزة

ترامب : استعدوا العاصفة قادمة …

رويترز : خرائط حديثة تظهر منطقة برتقالية في غزة تحت سيطرة جيش الاحتلال

رئيس لجنة إدارة غزة يعلن تلقي موافقة مبدئية اسرائيلية لدخول القطاع وبدء مهامها

خطط أمريكية جديدة لاستئناف الحرب على إيران..

ايران تعلن اغلاقه كاملاً من جهة بحر العرب ..أمريكا تقترح إنشاء تحالف دولي لضمان الملاحة في مضيق هرمز

قائد بحرية الجيش الإيراني يهدد : قريباً جداً سيشاهد الأعداء سلاحاً يخشونه كثيراً وهو على مقربة منهم

الأخبار الرئيسية

في رسالة مكتوبة الخميس إن واشنطن.. المرشد الإيراني يقول إن الولايات المتحدة تكبّدت “هزيمة مخزية” ويؤكد أن “مرحلة جديدة تتشكل” في المنطقة

الجيش الاسرائيلي : واشنطن أرسلت 6500 طن من الأسلحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة استعداداً للهجوم القادم على ايران

سموتريتش يهاجم السعودية ويزعم أن رؤية 2030 “عالقة في طريق مسدود”

خمسة شهداء في قصف الاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة

ترامب : استعدوا العاصفة قادمة …