سلفيت : إصابة راعٍ برصاص الاحتلال في دير بلوط

أصيب الشاب حسني غازي موسى (42 عاماً)، اليوم، برصاص قوات الاحتلال أثناء رعيه لمواشيه في المنطقة الغربية من بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وأفاد الناشط داوود عبد الله أن الشاب أُصيب في قدميه، عقب إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليه أثناء تواجده في منطقة "خلة العبهر" غربي البلدة، حيث وُصفت حالته بالمستقرة، وتم نقله إلى مستشفى رفيديا في نابلس لتلقي العلاج، مشيراً إلى أن المصاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، إذ شهدت قبل سنوات اقتلاع ما يقارب 3000 شجرة زيتون، في إطار سلسلة من الانتهاكات التي تستهدف الأراضي الزراعية والمزارعين في المنطقة.