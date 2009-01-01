خمسة شهداء في قصف الاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة

غزة /سما/

ارتفع إلى خمسة عدد الشهداء الذين ارتقوا اليوم الخميس في خروقات اسرائيلية لملف وقف إطلاق النار في قطاع غزة،

وقال شهود عيان ان طائرات الاحتلال قصف عربة يجرها حمار ويستقلها اربعة مواطنين قرب دوار الكويت جنوب مدينة غزة.

وقال مشفى السرايا الميداني ان سيارات الإسعاف نقلت ثلاثة شهداء واصابة نتيجة القصف.

كما أعلنت مصادر طبية في مشفى ناصر استشهاد المواطن حنون إسماعيل حنون بربخ (٣٥ عامًا) متأثرًا بإصابته جرّاء قصف إسرائيلي سابق استهدف حي الشيخ ناصر شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

واعلن الدفاع المدني انتشال جثمان شهيد مجهول الهوية من منطقة البلد بخانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق أصيب ستة مواطنين فلسطينيين قبل ظهر اليوم الخميس اثر غارة اسرائيلية على دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال مراسلنا أن طائرات الاحتلال قصفت تجمعا للمواطنين قرب مشفى شهداء الأقصى بدير البلح ما اسفر عن ست اصابات وصفت بعضها بالخطيرة.