مقتل جندي اسرائيلي بلواء غولاني في معارك جنوب لبنان

القدس المحتلة/سما/

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل جندي بلواء غولاني وإصابة آخر في معارك جنوب لبنان.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجندي قتل صباح اليوم بانفجار مسيرة لحزب الله في جنوب لبنان كما أصيب آخر بجروح متوسطة.

وفي وقت سابق، أصيب 12 جنديًا إسرائيليًا، صباح اليوم الخميس، جراء انفجار مسيّرة مفخخة بمدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي منطقة "شومرا" الحدودية مع لبنان.

وذكرت، إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن اثنين من الجنود أُصيبا بجروح متوسطة، فيما وُصفت إصابات 10 آخرين بالطفيفة، مشيرة إلى أن عناصر من "لواء الحشمونائيم" الحريدية شاركوا في إخلاء المصابين من موقع الحادث.

وأضافت أن عددًا من الجنود يعانون من حالات هلع وطنين في الأذنين، وقد يتم نقلهم لاحقًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.