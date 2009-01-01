وكالة الطاقة الدولية : العالم يواجه "أكبر أزمة طاقة في التاريخ

الخميس 30 أبريل 2026 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

أفادت وكالة "رويترز" بأن مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول أكد، اليوم الخميس، أن العالم يواجه "أكبر أزمة طاقة في التاريخ"، نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الحرب على إيران.

وقال "بيرول"، خلال مؤتمر في باريس، إن "أسواق النفط والغاز تمر بصعوبات كبيرة"، مضيفاً: "عندما نظرت في المرة الأخيرة، كان سعر النفط يتجاوز 120 دولاراً، ما يضع ضغطاً كبيراً على العديد من البلدان".

وأضاف: "يواجه عالمنا تحدياً اقتصادياً وطاقوياً كبيراً".

وفي السياق، ارتفعت أسعار خام برنت إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات، وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب على إيران إلى تفاقم الوضع.

الأكثر قراءة اليوم

قد تنسحب من الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ..مسؤول امارتي : البلاد تراجع دورها ومساهماتها في المنظمات متعددة الأطراف..

توقيف السفير الفلسطيني السابق في لبنان اشرف دبور في مطار بيروت

رويترز : خرائط حديثة تظهر منطقة برتقالية في غزة تحت سيطرة جيش الاحتلال

خبير نفطي سعودي يعلّق على خروج الإمارات من «أوبك» ويكشف تأثيره على سوق النفط

رئيس لجنة إدارة غزة يعلن تلقي موافقة مبدئية اسرائيلية لدخول القطاع وبدء مهامها

خطط أمريكية جديدة لاستئناف الحرب على إيران..

الصحافة العالمية عن خروج الإمارات من "أوبك": أكبر انشقاق في التاريخ

الأخبار الرئيسية

ترامب : استعدوا العاصفة قادمة …

إيران ردا على تهديدات ترامب: "القرصنة البحرية" لن تمر دون رد ونحضر لعمل عسكري غير مسبوق

خطط أمريكية جديدة لاستئناف الحرب على إيران..

ايران تعلن اغلاقه كاملاً من جهة بحر العرب ..أمريكا تقترح إنشاء تحالف دولي لضمان الملاحة في مضيق هرمز

اسرائيل تمنع القوة متعددة الجنسيات من دخول قطاع غزة