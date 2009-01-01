وكالة الطاقة الدولية : العالم يواجه "أكبر أزمة طاقة في التاريخ

وكالات / سما/

أفادت وكالة "رويترز" بأن مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول أكد، اليوم الخميس، أن العالم يواجه "أكبر أزمة طاقة في التاريخ"، نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الحرب على إيران.

وقال "بيرول"، خلال مؤتمر في باريس، إن "أسواق النفط والغاز تمر بصعوبات كبيرة"، مضيفاً: "عندما نظرت في المرة الأخيرة، كان سعر النفط يتجاوز 120 دولاراً، ما يضع ضغطاً كبيراً على العديد من البلدان".

وأضاف: "يواجه عالمنا تحدياً اقتصادياً وطاقوياً كبيراً".

وفي السياق، ارتفعت أسعار خام برنت إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات، وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب على إيران إلى تفاقم الوضع.