ترامب : استعدوا العاصفة قادمة …

واشنطن / وكالات /

في ظل تعثّر المفاوضات مع إيران، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من المنشورات على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال" خلال الليل وصباح اليوم (الخميس)، والتي يُمكن تفسيرها على أنها إعلان حرب جديد. وذلك، دون التخلي عن أسلوبه الفريد الذي يجمع بين التهديدات والفكاهة واستخدام الذكاء الاصطناعي.

في المنشور الأول، نشر ترامب صورةً لنفسه وهو يحمل بندقيةً طويلةً، بينما تتصاعد النيران والدخان خلفه. وجاء في التعليق على الصورة: "لم أعد الرجل اللطيف". وكتب ترامب أيضاً: "إيران عاجزة عن ضبط أوضاعها. إنهم لا يعرفون كيف يوقعون اتفاقيةً غير نووية. من الأفضل لهم أن يتعلموا الدرس قريباً! الرئيس دونالد ترامب".

ثم شارك ترامب رسمًا بيانيًا أعدته مجموعة دعم تسمى "نساء من أجل ترامب"، يظهر خريطة لمضيق هرمز مكتوب عليها عبارة "مضيق ترامب".

وأخيرًا، نشر ترامب صباح اليوم منشورًا يتضمن إشارة إلى مسلسل "صراع العروش" الشهير، حيث ظهرت صورته مع عبارة: "العاصفة قادمة". لا شيء يستطيع إيقاف ما هو قادم. وهذا، بالطبع، إشارة إلى عبارة آل ستارك الشهيرة: "الشتاء قادم".

في غضون ذلك، أفادت تقارير صباح اليوم أن ترامب من المتوقع أن يتلقى إحاطة اليوم من قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأدميرال براد كوبر ، حول خطط جديدة لعمل عسكري محتمل في إيران، وذلك وفقًا لما ذكره موقع أكسيوس نقلاً عن مصدرين مطلعين على الأمر. وأشار الموقع إلى أن كوبر قدّم لترامب إحاطة مماثلة في 26 فبراير/شباط، أي قبل يومين من إعلان الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران. وقال مصدر مقرب من ترامب إن هذه الإحاطة ساهمت في قراره بالحرب.

وتشير هذه الإحاطة إلى أن ترامب يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الكبرى، إما في محاولة لكسر الجمود في المفاوضات أو لتوجيه ضربة قاضية قبل انتهاء الحرب.

في الوقت نفسه، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن إدارة ترامب في الولايات المتحدة تطلب من الدول الانضمام إلى تحالف دولي جديد لإعادة فتح حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز. وسيقوم هذا التحالف، بقيادة الولايات المتحدة، بتبادل المعلومات والتنسيق الدبلوماسي وفرض العقوبات.