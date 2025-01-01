إيران ردا على تهديدات ترامب: "القرصنة البحرية" لن تمر دون رد ونحضر لعمل عسكري غير مسبوق

الخميس 30 أبريل 2026 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

نقلت وسائل إعلام رسمية عن مصدر أمني ايراني تأكيده أن "القرصنة البحرية الأميركية" لن يمر دون رد، محذرا من عمل عسكري "غير مسبوق" إذا استمر الحصار البحري.

وأضاف المصدر الايراني أن صبر طهران ليس بلا حدود، وأن الرد القاسي بات خياراً مطروحاً في حال تواصلت الضغوط الأميركية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا إيران إلى الاستسلام، مؤكداً أنها تعرضت لهزيمة عسكرية قاسية، وأن قدراتها الجوية دُمّرت بشكل شبه كامل، بينما غرقت سفنها في البحر.

كما شدد على أن الاقتصاد الإيراني يواجه انهياراً حاداً، وأن العملة فقدت قيمتها، مشيدا في الوقت ذاته بالحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، واصفاً إياه بـ"العمل العبقري".

وفي تطور مواز، أشارت تقارير إعلامية إلى أن وسطاء، من بينهم أطراف باكستانية، يتوقعون تقديم إيران عرضا معدلا لاستئناف مسار السلام، وذلك بعد رفض واشنطن لمقترح سابق. وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات متعددة، تتراوح بين التصعيد العسكري أو العودة إلى المسار الدبلوماسي، في ظل وضع إقليمي شديد الحساسية.

