  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجيش الإسرائيلي يرتكب مجزرة بشعة في لبنان.. 5 شهداء من عائلة واحدة بغارة استهدفت بلدة “جبشيت”

الأربعاء 29 أبريل 2026 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يرتكب مجزرة بشعة في لبنان.. 5 شهداء من عائلة واحدة بغارة استهدفت بلدة “جبشيت”



القدس المحتلة / سما/

قتل الجيش الإسرائيلي خمسة لبنانيين من عائلة واحدة، هم طفل و3 نساء ورجل مسن، في غارة جوية على بلدة جبشيت جنوبي البلاد.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية صباح الأربعاء: “ارتكب العدو مجزرة جديدة في بلدة جبشيت، حيث سقط 5 شهداء من عائلة واحدة جراء غارة ليلا، على مبنى لآل بهجة في حي الجبل بالبلدة”.
وأوضحت أن “الغارة أدت إلى تدمير المبنى، واستشهاد (المُسنين) محمَّد جواد بهجة وزوجته لطفية، وأماني جابر وابنتها مريم هلال بهجة وابنها الطفل علي الرضا هلال بهجة”.
و”عملت فرق من الإسعاف والإغاثة، طوال الليل، على رفع ركام المبنى المدمر وسحب جثث الشهداء”، وفقا للوكالة.
ونشرت الوكالة صورة قديمة للضحايا الخمسة معا.
والثلاثاء، شن الجيش الإسرائيلي أكثر من 65 هجوما على جنوبي لبنان، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 22 شخصا، بينهم ثلاثة من أفراد الدفاع المدني، وإصابة 84، حسب إحصاء أعدته الأناضول.
وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي عدوانا على لبنان، خلّف إجمالا 2534 شهيدا و7863 جريحا وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي خُمس السكان، حسب أحدث معطيات رسمية.
وفي 17 أبريل/ نيسان الجاري، بدأت هدنة لمدة عشرة أيام، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار المقبل، لكن إسرائيل تخرقها يوميا، عبر قصف دموي وتفجير واسع لمنازل بعشرات القرى في جنوبي لبنان.
وردا على خروقات إسرائيل، يشن “حزب الله” هجمات محدودة بصواريخ وطائرات مسيرة تستهدف قوات وآليات إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.
وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.
كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة.

الأكثر قراءة اليوم

الأخبار الرئيسية

