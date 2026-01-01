المصادقة على بناء 126 وحدة ومبانٍ استيطانية في "صانور" شمال الضفة

الأربعاء 29 أبريل 2026 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما/

 صادقت ما يسمى بالمجلس الأعلى للتخطيط الاستيطاني على مخطط جديد يقضي ببناء 126 وحدة سكنية دائمة في مستوطنة "صانور المقامة على أراضي جنين شمال الضفة الغربية، في خطوة تُضاف إلى مسلسل تمدد الاستيطان ونهب الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت، تشمل الخطة إقامة منازل خاصة إلى جانب مبانٍ جديدة في محيط القلعة التاريخية في المنطقة، ما يعزز الوجود الاستيطاني ويكرّس السيطرة على الموقع.

ورحّب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بالمخطط، معتبرًا أنه رسالة إلى الأعداء بأننا باقون هنا، فيما وصف رئيس مجلس المستوطنات يوسي داغان القرار بأنه" تصحيح لجريمة الطرد"، في إشارة إلى خطة إخلاء مستوطنات شمال الضفة عام 2005.

