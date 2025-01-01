CFI" تسجّل أداءً قياسيًا في الربع الأول 2026 متجاوزة 2.3 تريليون دولار في قيمة التداولات

رام الله / سما/

أعلنت مجموعة CFI المالية، الرائدة عالميًا في خدمات التداول الإلكتروني، عن تسجيل أقوى أداء ربع سنوي في تاريخها مع بداية عام 2026، حيث بلغت قيمة التداولات 2.3 تريليون دولار أمريكي، محققة نموًا بنسبة 11% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، وارتفاعًا بنسبة 81% على أساس سنوي. ويأتي هذا الأداء امتدادًا للنتائج القوية التي حققتها المجموعة خلال عام 2025، والتي بلغت فيها قيمة التداولات السنوية 6.4 تريليون دولار أمريكي.

أبرز مؤشرات الأداء في الربع الأول

وجاء هذا الأداء مدعومًا بنمو مستقر في نشاط العملاء عبر مختلف الأسواق، إلى جانب استمرار وتيرة استقطاب العملاء الجدد، حيث ارتفع عدد العملاء النشطين بنسبة 18% على أساس سنوي و15% على أساس فصلي، فيما زاد عدد العملاء الجدد بنسبة 27% مقارنة بالربع السابق، كما سجّل صافي الودائع نموًا قويًا بنسبة 39% على أساس فصلي.

وشهد نشاط التداول خلال الربع الأول من عام 2026 تنوّعًا ملحوظًا عبر فئات الأصول، تصدّرته المعادن، لا سيما الذهب والفضة، تلتها مؤشرات الأسهم وأزواج العملات الرئيسية، ثم منتجات الطاقة، وفي مقدمتها النفط، إلى جانب الأصول الرقمية.

وتُظهر هذه الأرقام مستوى النشاط المرتفع عبر منصات التداول، وذلك على النحو التالي:

• تم تنفيذ أكثر من 37.2 مليون صفقة، بنمو بلغ 75% على أساس سنوي و22% على أساس فصلي.

• تم تسجيل 866,483 عملية تمويل، بزيادة قدرها 48% على أساس سنوي و26% على أساس فصلي.

• تم تنفيذ أكثر من 90% من نشاط التداول عبر المنصات المحمولة، ما يؤكد اعتماد الأجهزة المحمولة كوسيلة رئيسية لنشاط العملاء.

وفي تعليقه على النتائج، قال زياد ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة CFI المالية:

"يمثّل تجاوز حاجز 2.3 تريليون دولار في وقت مبكر من العام إنجازًا مهمًا لفرق العمل لدينا. ويعكس هذا الأداء القياسي، إلى جانب النمو المستمر في نشاط العملاء والتمويل، قوة منصاتنا والثقة التي يوليها لنا عملاؤنا. ونؤكد التزامنا بتقديم حلول تداول عملية وموثوقة، مصمّمة بما يتماشى مع احتياجات عملائنا، مع مواصلة الاستثمار في بنيتنا التحتية وتطويرها، بما يعزّز النمو طويل الأمد عبر الأسواق العالمية."

توسّع عالمي مدعوم برؤية محلية راسخة

علاوة على ذلك، واصلت CFI توسّعها العالمي، بما يتماشى مع متطلبات جميع الأسواق التي تخدمها. وخلال الربع الأول، وسّعت المجموعة نطاق عملياتها في كولومبيا، بما يعزّز موقعها في أسواق أمريكا اللاتينية.

وفي مصر، تواصل المجموعة إعطاء الأولوية لإطار تنظيمي واضح، ترتكز فيه الحوكمة والشفافية كمعايير أساسية. ويأتي تعيين عمرو عبد الباقي رئيساً تنفيذياً لشركة CFI مصر تجسيداً لهذا التوجه؛ حيث تحرص المجموعة على استقطاب قيادات ذات خبرة واسعة في الأسواق المحلية، لتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء وضمان وضوحها.

وعبر مختلف عملياتها، تتيح CFI لعملائها الوصول إلى الأسواق المالية من خلال بنية تحتية متطورة، وأدوات عملية، وخدمات موثوقة، مدعومة بشبكة دولية متنامية تضم 14 جهة مرخّصة خاضعة لعدة سلطات تنظيمية حول العالم، وأكثر من 30 مكتبًا حول العالم، تشمل مراكز تشغيلية وداعمة. ويعزّز هذا الانتشار مكانة المجموعة كإحدى شركات التداول الأكثر تنظيمًا وانتشارًا جغرافيًا في العالم.

تميّز العلامة التجارية

وخلال الربع الأول، حصدت CFI ثلاث جوائز ضمن Forex Sports Awards 2026، وهي: جائزة أفضل رعاية إقليمية (فئة غير كرة القدم) عن شراكتها مع الاتحاد أرينا، وجائزة أفضل رعاية لسفير علامة تجارية عن تعاونها مع السير لويس هاميلتون وماريا شارابوفا، إلى جانب جائزة لجنة التحكيم للتميّز، تقديرًا لنهجها القائم على تعزيز الابتكار في الشراكات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما نالت CFI جائزة "الوسيط الأكثر شفافية" خلال معرض iFX EXPOدبي 2026، الذي أُقيم في شهر فبراير الماضي، حيث تم تسليم الجائزة ضمن جوائز UF، تقديرًا لنهجها القائم على الشفافية والنزاهة في قطاع التداول.

آفاق المرحلة المقبلة

يجسّد توسّع CFI في الأسواق الرئيسية نهجًا مدروسًا للنمو، يعزّز حضورها العالمي مع مواكبة متطلبات الأسواق المحلية. وفي المرحلة المقبلة، تواصل CFI الاستثمار في تقنياتها وبنيتها التحتية، إلى جانب التوسّع في أسواق جديدة تشهد طلبًا متزايدًا على خدمات التداول والاستثمار، مع التركيز على تطوير خدماتها الأساسية والارتقاء بتجربة العملاء عبر الأسواق العالمية.

الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية تحت رقم .(PCMA/CFI/562776930)

نبذة عن مجموعة CFI:

تأسست مجموعة CFI في العام 1998 وهي اليوم من أبرز مزوّدي خدمات التداول والاستثمار الإلكتروني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بخبرة تتجاوز 25 عامًا. وتعمل المجموعة من عدّة مدن رئيسية مثل لندن، أبوظبي، دبي، كيب تاون، باكو، بيروت، عمّان، القاهرة، وبوغوتا، وتوفر وصولاً سهلاً إلى الأسواق المحلية والعالمية على حدّ سواء. وتقدّم CFI خيارات تداول متنوعة تشمل الأسهم، العملات، السلع، وغيرها، كما تتيح للعملاء شروط تداول استثنائية تشمل فروقات سعرية تبدأ من صفر نقطة، والتداول بدون عمولات، وتنفيذ سريع للغاية.

ومن خلال تقديم حلول متطورة وسهلة الاستخدام للمتداولين على اختلاف مستوياتهم، تساهم CFI في تعزيز الوعي المالي عبر محتوى تعليمي متعدد اللغات، كما تسعى إلى تحقيق التميّز من خلال شراكات مع مؤسسات عالمية ومحلية رائدة مثل نادي إيه سي ميلان، وفيبا وصل، وفريق MI Cape Town، بالإضافة إلى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. وبتعاونها مع السير لويس هاميلتون، بطل العالم لسبع مرات في سباقات الفورمولا 1، وأسطورة التنس ماريا شارابوفا، كسفيرين عالميين للعلامة التجارية، تؤكد CFI التزامها المشترك بالابتكار، والأداء، والنجاح، ودعم المبادرات الثقافية والمجتمعية حول العالم.