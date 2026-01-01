ارتفاع حاد في أسعار المنتج خلال شهر آذار 2026

الأربعاء 29 أبريل 2026 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله / سما/

 سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج ارتفاعاً حاداً نسبته 22.20% خلال شهر آذار 2026 مقارنة مع شهر شباط 2026أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 229.71 خلال شهر آذار 2026 مقارنة ﺒ 187.97 خلال شهر شباط 2026 (سنة الأساس 2019 = 100).

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً حاداً نسبته 23.16%، حيث بلغ 240.96 خلال شهر آذار 2026 مقارنة ﺒ 195.65 خلال شهر شباط 2026 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة خلال شهر آذار 2026

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 7.20%، حيث بلغ 124.67 خلال شهر آذار 2026 مقارنة ﺒ 116.30 خلال شهر شباط 2026 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية خلال شهر آذار 2026

سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، التي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، ارتفاعاً حاداً نسبته 37.16%، وذلك نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 77.04%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 60.33%، حيث بلغ متوسط سعر كل من: الزهرة 4.05 شيكل/كغم، والسبانخ 2.17 شيكل/كغم، والبندورة بيوت بلاستيكية 10.65 شيكل/كغم، والفلفل الأخضر الحار 18.34 شيكل/كغم، والفلفل الأخضر الحلو 6.03 شيكل/كغم، والملوخية 15.45 شيكل/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 4.95 شيكل/كغم، والكوسا 6.65 شيكل/كغم، والباذنجان 9.16 شيكل/كغم، والبامية 61.58 شيكل/كغم، والفاصولياء الخضراء 9.74 شيكل/كغم، والبصل الجاف 3.15 شيكل/كغم، والبطاطا 3.23 شيكل/كغم، والثوم الجاف 10.48 شيكل/كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر كل من: فول أخضر بلدي 1.94 شيكل/كغم، بصل أخضر مع ورق 4.46 شيكل/كغم.

سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الانتاج الحيواني ارتفاعاً نسبته 6.24%، حيث بلغ متوسط سعر كل من: خاروف بلدي حي 47.31 شيكل/كغم، وعجل بلدي حي 25.81 شيكل/كغم، وماعز بلدي حي 37.84 شيكل/كغم، والدجاج اللاحم حي كبير 12.39 شيكل/كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر البيض 10.91 شيكل/كرتونة (حجم 2 كغم).

ارتفعت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 4.80%، حيث بلغ متوسط سعر كل من: العنب 7.10 شيكل/كغم، والبرتقال 3.13 شيكل/كغم، والكلمنتينا 2.94 شيكل/كغم، والليمون 4.65 شيكل/كغم، والبوملي 3.84 شيكل/كغم.

سجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية، التي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج ارتفاعاً نسبته 2.20%، وذلك بسبب ارتفاع متوسط أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية: صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 64.66%، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.66%، وصناعة منتجات المخابز بنسبة 3.03%، وصناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 1.32%، وأسعار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 1.15%، وصناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 1.13%، على الرغم من انخفاض متوسط أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية: صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 2.90%، وصناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية بمقدار 1.90%.

سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر، التي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج، ارتفاعاً نسبته 0.88% خلال شهر آذار 2026 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، التي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج ارتفاعاً نسبته 0.36% خلال شهر آذار 2026.

في حين سجلت أسعار مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، التي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج، استقراراً خلال شهر آذار 2026 مقارنة بالشهر السابق.

الأكثر قراءة اليوم

بينهم قيادي في القسام ..اربعة شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة غرب مدينة غزة

رئيس الموساد السابق باردو: "أشعر بالخجل لكوني يهوديًا"

صحيفة امريكية : وعدت قطر "بـالتكفل" بكريم خان مقابل إصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو

قرار مفاجئ ..الإمارات تنسحب من منظمتي "أوبك" و "أوبك +" اعتبارا من 1 أيار 2026

أزمة سفن “الحبوب المسروقة” تشتعل بين إسرائيل وأوكرانيا.. وزيلينسكي يتوعد بعقوبات صارمة

باحثٌ اسرائيلي : القوّة فشلت والمسار يُقرّب القيادة الإيرانيّة لامتلاك القدرة النوويّة العسكريّة..

الموساد: حصلنا على معلومات استخباراتية استراتيجية وتكتيكية من صميم أسرار العدو

IMG_4578

معاريف : ممر من الهند عبر الخليج والأردن وإسرائيل إلى أوروبا يعيد رسم التجارة العالمية

رويترز : ضغوط هائلة على ترامب لإنهاء الحرب “الثقيلة” مع إيران ومقترح لإعلان النصر من جانب واحد..

اتّهام مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي بتهديد حياة ترامب.. ما قصة الأرقام “86/47” التي كشفت العملية؟

تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة.. 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

نتنياهو يوجه بـ”مشروع خاص” لمواجهة تهديدات مسيّرات “حزب الله”: سنقضي عليها لكن الأمر يحتاج الكثير من الوقت