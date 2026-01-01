ارتفاع حاد في أسعار المنتج خلال شهر آذار 2026

رام الله / سما/

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج ارتفاعاً حاداً نسبته 22.20% خلال شهر آذار 2026 مقارنة مع شهر شباط 2026أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 229.71 خلال شهر آذار 2026 مقارنة ﺒ 187.97 خلال شهر شباط 2026 (سنة الأساس 2019 = 100).

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً حاداً نسبته 23.16%، حيث بلغ 240.96 خلال شهر آذار 2026 مقارنة ﺒ 195.65 خلال شهر شباط 2026 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة خلال شهر آذار 2026

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 7.20%، حيث بلغ 124.67 خلال شهر آذار 2026 مقارنة ﺒ 116.30 خلال شهر شباط 2026 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية خلال شهر آذار 2026

سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، التي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، ارتفاعاً حاداً نسبته 37.16%، وذلك نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 77.04%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 60.33%، حيث بلغ متوسط سعر كل من: الزهرة 4.05 شيكل/كغم، والسبانخ 2.17 شيكل/كغم، والبندورة بيوت بلاستيكية 10.65 شيكل/كغم، والفلفل الأخضر الحار 18.34 شيكل/كغم، والفلفل الأخضر الحلو 6.03 شيكل/كغم، والملوخية 15.45 شيكل/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 4.95 شيكل/كغم، والكوسا 6.65 شيكل/كغم، والباذنجان 9.16 شيكل/كغم، والبامية 61.58 شيكل/كغم، والفاصولياء الخضراء 9.74 شيكل/كغم، والبصل الجاف 3.15 شيكل/كغم، والبطاطا 3.23 شيكل/كغم، والثوم الجاف 10.48 شيكل/كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر كل من: فول أخضر بلدي 1.94 شيكل/كغم، بصل أخضر مع ورق 4.46 شيكل/كغم.

سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الانتاج الحيواني ارتفاعاً نسبته 6.24%، حيث بلغ متوسط سعر كل من: خاروف بلدي حي 47.31 شيكل/كغم، وعجل بلدي حي 25.81 شيكل/كغم، وماعز بلدي حي 37.84 شيكل/كغم، والدجاج اللاحم حي كبير 12.39 شيكل/كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر البيض 10.91 شيكل/كرتونة (حجم 2 كغم).

ارتفعت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 4.80%، حيث بلغ متوسط سعر كل من: العنب 7.10 شيكل/كغم، والبرتقال 3.13 شيكل/كغم، والكلمنتينا 2.94 شيكل/كغم، والليمون 4.65 شيكل/كغم، والبوملي 3.84 شيكل/كغم.

سجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية، التي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج ارتفاعاً نسبته 2.20%، وذلك بسبب ارتفاع متوسط أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية: صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 64.66%، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.66%، وصناعة منتجات المخابز بنسبة 3.03%، وصناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 1.32%، وأسعار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 1.15%، وصناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 1.13%، على الرغم من انخفاض متوسط أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية: صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 2.90%، وصناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية بمقدار 1.90%.

سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر، التي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج، ارتفاعاً نسبته 0.88% خلال شهر آذار 2026 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، التي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج ارتفاعاً نسبته 0.36% خلال شهر آذار 2026.

في حين سجلت أسعار مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، التي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج، استقراراً خلال شهر آذار 2026 مقارنة بالشهر السابق.