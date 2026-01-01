الاحتلال يعتقل 8 مواطنين خلال اقتحام بيت أمر شمال الخليل

الأربعاء 29 أبريل 2026 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، ثمانية مواطنين خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل، عقب مداهمات واسعة طالت عدة أحياء، تركزت في منطقة صافا.

وأفاد الناشط الإعلامي محمد عياد عوض، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدداً من المنازل في المنطقة، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تنفذ حملة اعتقالات.

وأوضح أن المعتقلين هم: جمال محمد أحمد عادي (22 عاماً)، مالك رضوان قوقاس اخليل (20 عاماً)، محمد بسام منير اخليل (16 عاماً)، محمد حازم علي اخليل، سيف أحمد قوقاس اخليل (25 عاماً)، قسام غازي حسن عادي (23 عاماً)، سيف كساب علي أبو ديه (27 عاماً)، وياسين عادل أحمد زعاقيق (20 عاماً).

وأشار إلى أنه تم نقل المعتقلين إلى معسكر "عصيون" التابع لجيش الاحتلال، شمال بيت أمر.

وتشهد بلدة بيت أمر اقتحامات متكررة وحملات دهم واعتقال، خاصة في ساعات ما قبل الفجر، تستهدف منازل المواطنين وترافقها أعمال تفتيش وتخريب للممتلكات.

