خمسة شهداء واصابات خلال 24 ساعة بقطاع غزة

غزة /سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ٢٠٢ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد خمسة من المواطنين وإصابة أعداد أخرى في مختلف مناطق القطاع .

واستشهد اربعة مواطنين مساء الثلاثاء واصيب ثلاثة اخرين بقصف اسرائيلي استهدف سيارة مدنية قرب دوار حيدر غرب مدينة غزة.

وأطلقت طائرات الاحتلال صاروخين نحو سيارة يستقلها احد كوادر القسام اياد الشنباري ما اسفر عن استشهاده مع نجله صلاح اضافة إلى المواطن شعبان عايش والطفل خالد نعيم ابو نحل.

وفي وقت سابق استشهد الطفل عادل لافي النجار (٩ سنوات) في قصف إسرائيلي شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفجر اليوم قصفت مدفعية الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

كما قصفت مدفعية الاحتلال شمال شرقي مدينة غزة.

الاحصائيات

وبلغ عدد الشهداء خلال ال ٢٤ ساعة والذين وصلوا مشافي القطاع شهيد و ٥ اصابات.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ٨١٨ اضافة إلى

٢٣٠١ مصاب وإجمالي حالات الانتشال: ٧٦٢ شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣: ٧٢٥٩٤ شهيد و ١٧٢٤٠٤ مصاب.