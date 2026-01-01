  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد فلسطيني وإصابة عسكريين إسرائيليين اثنين في بلدة “سلواد” وسط الضفة الغربية

الأربعاء 29 أبريل 2026 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد فلسطيني وإصابة عسكريين إسرائيليين اثنين في بلدة “سلواد” وسط الضفة الغربية



رام الله/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل فلسطيني وإصابة عسكريين اثنين من صفوفه، وذلك خلال اقتحامه بلدة سلواد وسط الضفة الغربية، مدعيا تعرض قواته لهجوم.
وادعى الجيش في بيان أن “شخصين هاجما جنوده” أثناء العملية، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم، مشيرا إلى أنه قتل أحدهما واعتقل الآخر، دون معرفة مصيره على الفور.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب عبد الحليم روحي عبد الحليم حماد (37 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة سلواد، واحتجاز جثمانه.
وذكر شهود عيان، أن قوة إسرائيلية اقتحمت سلواد فجر الأربعاء، ونفذت عمليات دهم وتفتيش في منازل فلسطينيين، تخللتها اعتداءات على السكان.
وأوضح الشهود أن الجنود نقلوا مصابا من داخل منزل عائلة حماد، خلال العملية التي بدأت قرابة الساعة 1:30 فجرا.

