بينهم قيادي في القسام ..اربعة شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة غرب مدينة غزة

غزة/سما/

استشهد اربعة مواطنين وأصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمركبة مدنية في مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان ومصادر محلية بأن طائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال استهدفت بصاروخ واحد على الأقل مركبة كانت تسير قرب دوار حيدر غربي المدينة، مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل واشتعال النيران فيها.

وقالت مصادر محلية ان من بين الشهداء اياد الشنباري وهو من قادة كتائب القسام في بيت حانون وان قد تعرض لمحاولة اغتيال في عام ٢٠٠٧.

وقد هرعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الاستهداف، حيث جرى نقل جثمان الشهداء والجرحى إلى المجمع الطبي القريب لتلقي العلاج اللازم.