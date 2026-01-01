قصف مدفعي واصابات بجباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة

غزة /سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ٢٠١ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة أعداد أخرى في مختلف مناطق القطاع .

وفجر اليوم اصيبت المواطنة منى الطيبين (٤٩ عامًا) برصاص جيش الاحتلال برأسها في المخيم المصري بمنطقة الـ17 شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق اصيب مواطنان جراء استهداف من قبل طائرات الإحتلال المسيرة غربي مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال بالتزامن مع اطلاق نار مكثف شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وكما قصفت مدفعية الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات إستهدفت مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

الاحصائيات

وبلغ عدد الشهداء خلال ال ٢٤ ساعة والذين وصلوا مشافي القطاع سبعة شهداء و ١٨ اصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ٨١٧ اضافة إلى

٢٢٩٦ مصاب وإجمالي حالات الانتشال: ٧٦٢ شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣: ٧٢٥٩٣ شهيد و ١٧٢٣٩٩ مصاب.