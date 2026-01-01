  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قصف مدفعي واصابات بجباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة

الثلاثاء 28 أبريل 2026 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قصف مدفعي واصابات بجباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة



غزة /سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ٢٠١ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة أعداد أخرى في مختلف مناطق القطاع .

وفجر اليوم اصيبت المواطنة منى الطيبين (٤٩ عامًا) برصاص جيش الاحتلال برأسها في المخيم المصري بمنطقة الـ17 شمالي قطاع غزة.

وفي وقت سابق اصيب مواطنان جراء استهداف من قبل طائرات الإحتلال المسيرة غربي مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال بالتزامن مع اطلاق نار مكثف شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وكما قصفت مدفعية الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات إستهدفت مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

الاحصائيات

وبلغ عدد الشهداء خلال ال ٢٤ ساعة والذين وصلوا مشافي القطاع سبعة شهداء و ١٨ اصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ٨١٧ اضافة إلى 

٢٢٩٦ مصاب وإجمالي حالات الانتشال: ٧٦٢ شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣: ٧٢٥٩٣ شهيد و ١٧٢٣٩٩ مصاب.

الأكثر قراءة اليوم

"نتنياهو" الفاسد وصفقة العار الأخلاقي : انهاء حياته السياسية مقابل عدم الذهاب للسجن ..

سموتريتش يعلن استمرار تجميد أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية هذا الشهر

فاجأنا العدو ..قاسم : لن تخلى عن السلاح وعلى السلطة وقف التفاوض مع اسرائيل

مخطط “صُنع في أوروبا” يُشعل غضب الصين وتحركات وتهديدات من الأخيرة بمعاقبة الاتحاد الأوروبي..

جيش الاحتلال يوسع الخط الأصفر من وادي غزة حتى حي الزيتون

الإعلام العبري : فانس أجهض خطة الموساد لاجتياح الأكراد ضد إيران

عدم انتقاد الاحتلال شرط للحصول عليها ..نيويورك تايمز: الساعون للحصول على "الجرين كارد " الاميركي يواجهون تدقيقاً بشأن آرائهم حول إسرائيل

الأخبار الرئيسية

ادعاءات صادمة عن جرائم مروعة في مزرعة إبستين: صديق ترامب اغتصب رجال وخنق نساء حتى الموت وخطف أطفال!

روبيو : تقدم في نزع سلاح حماس والجيش اللبناني سيتحرك قريبا ضد حزب الله ..

ترامب يجمع كبار مستشاريه للأمن القومي لمناقشة مقترح إيراني يشمل إعادة فتح مضيق هرمز

كاتس يهاجم عون ويتوعد نعيم قاسم وحزب الله ويقول: سنحرق لبنان.. ولن يكون هناك وقف للنار

سنبقى في غزة وسورية ولبنان.. زامير: نخوض معركة متعددة الجبهات ونعمل على ترسيخ واقع أمني جديد