نشطاء يقتحمون مصنعاً للأسلحة الإسرائيلية في بريطانيا ويعطلون إنتاج المسيرات

نجح أربعة نشطاء ينتمون لمنظمة 'أشخاص ضد الإبادة الجماعية' في تنفيذ عملية اختراق أمني لموقع شركة 'يو إيه في تاكتيكال سيستمز' بمدينة ليستر البريطانية، وهي منشأة مملوكة بالكامل لشركة 'إلبيت سيستمز' الإسرائيلية. وجاء هذا التحرك رغم التعزيزات الأمنية المكثفة التي فرضتها السلطات البريطانية حول الموقع مؤخراً، حيث تمكن النشطاء من الوصول إلى قلب المنشأة الحيوية.

بدأت العملية في تمام الساعة الثالثة من صباح الجمعة، حيث استخدم المشاركون سلالم يبلغ طولها عشرة أمتار لتجاوز الأسوار العالية المزودة بالأسلاك الشائكة. وفور وصولهم إلى سطح المصنع، شرع النشطاء في استخدام أدوات كهربائية متطورة لقطع السقف وإحداث فجوات مكنتهم من الوصول إلى المعدات والأسلحة الموجودة في الداخل لإتلافها بشكل مباشر.

وتطورت العملية بقيام النشطاء بالنزول عبر الحبال من الفتحات التي صنعوها في السقف إلى داخل المصنع، حيث استهدفوا بشكل مركز نظام تزويد الهواء الخاص بـ 'غرفة النظافة'. وتعد هذه الغرفة العصب الحساس للمنشأة، إذ تُستخدم لتصنيع المكونات الدقيقة للطائرات المسيرة العسكرية، وأكد النشطاء أن تلويث هذه البيئة المعقمة سيخرج المصنع عن الخدمة لعدة أشهر.

وفي تصريحات أدلى بها متحدث باسم المجموعة لمصادر صحفية، أوضح أن هذا التحرك الميداني جاء نتيجة استمرار الاحتلال في استخدام أسلحة بريطانية الصنع لقتل المدنيين في المنطقة. وأشار إلى أن الشركة المستهدفة تمثل ركيزة أساسية في صناعة الموت والدمار، وهو ما استوجب تدخلاً مباشراً لتعطيل هذه الآلة الحربية التي تتخذ من الأراضي البريطانية مقراً لها.

وشدد النشطاء على أن كافة الوسائل السلمية التقليدية، من عرائض واحتجاجات وضغوط سياسية، قد فشلت في إحداث تغيير حقيقي أو وقف توريد السلاح للاحتلال. واعتبروا أن صانعي القرار باتوا متواطئين بشكل فعلي في حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، مما دفعهم لتجاوز المسارات الرسمية واتخاذ إجراءات مباشرة تهدف لإغلاق المنشأة وإرباك سلاسل التوريد العسكرية الإسرائيلية.

يُذكر أن المنشأة المستهدفة كانت مشروعاً مشتركاً مع شركة 'تاليس' الفرنسية قبل أن تستحوذ عليها 'إلبيت سيستمز' بالكامل مطلع العام الجاري. وتتولى الشركة تطوير طائرات 'ووتشكيبر' المسيرة التي شاركت بفعالية في العمليات العسكرية بقطاع غزة، كما ارتبط اسمها بحوادث استهداف طواقم إغاثة دولية، من بينهم عمال منظمة المطبخ المركزي العالمي في ربيع عام 2024.