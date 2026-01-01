عزة : شهيدان برصاص الاحتلال في بيت لاهيا وخان يونس

غزة/سما/

استشهد مواطنان، اليوم الاثنين، في سلسلة خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار في بيت لاهيا شمال قطاع غزة وخان يونس جنوبه.

وأعلنت مصادر طبية، عصر اليوم، استشهاد المواطن أمجد فؤاد إبراهيم الجرف (31 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال في منطقة دوار التحلية شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وكان جيش الاحتلال أطلق النار على خيام النازحين في بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد الفتى أيهم العمري (نحو 15 عاماً).

ووصل جثمان الشهيد إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق، استشهاد سبعة مواطنين وإصابة 18 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.