الأشغال" تحذر من كارثة صحية بمراكز النزوح في غزة

الإثنين 27 أبريل 2026 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأشغال" تحذر من كارثة صحية بمراكز النزوح في غزة



غزة/سما/

حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة من تفاقم معاناة النازحين مع دخول فصل الصيف، مشيرة إلى أن الاكتظاظ داخل الخيام وانتشار الحشرات والقوارض يشكلان خطرًا مباشرًا على حياة السكان، لا سيما الأطفال.

وقالت ممثلة الوزارة نجلاء حماد إن الأوضاع داخل مراكز الإيواء باتت كارثية وتستدعي تدخلا عاجلا لإعادة تنظيمها وتحسين الظروف المعيشية، موضحة أن عدد الوحدات السكنية التي دخلت القطاع لم يتجاوز 2000 وحدة، وهو ما يعادل أقل من 1% من الاحتياج الفعلي بسبب القيود المفروضة.

وأضافت أن الوزارة، ضمن خطة عاجلة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تعمل على إنشاء وتوسعة مراكز إيواء في عدة مناطق من قطاع غزة، تشمل تجهيز خيام ووحدات سكنية إضافية في خان يونس وجباليا ومناطق أخرى لتخفيف حدة الأزمة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية في المخيمات، حيث سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 17 ألف إصابة مرتبطة بالقوارض والطفيليات منذ بداية العام، وسط تحذيرات من تدهور صحي متسارع وظروف معيشية تزداد سوءا.

