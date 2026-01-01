باكستان ترفع القيود الأمنية في إسلام آباد بعد تعثر محادثات واشنطن وطهران

الإثنين 27 أبريل 2026 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

رفعت باكستان القيود الأمنية التي فرضتها في وسط العاصمة إسلام آباد، بسبب المفاوضات الأميركية الإيرانية، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وقال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار مساء يوم الأحد، إن الحكومة رفعت جميع القيود المفروضة على المنطقة عالية التأمين في إسلام آباد.

وكانت وفود من إيران والولايات المتحدة قد أجرت هناك في وقت سابق من هذا الشهر محادثات مباشرة. وظلت المنطقة خاضعة للإغلاق لأكثر من أسبوع، في ظل مساعي باكستان لاستضافة جولة ثانية من المحادثات تهدف إلى التوصل لوقف إطلاق النار.

وأكدت الحكومة الباكستانية استمرارها في لعب دور الوسيط عبر نقل الرسائل بين الطرفين لدعم الاستقرار في المنطقة.

وفي منشور على منصة "إكس"، شكر إسحاق دار سكان إسلام آباد ومدينة روالبندي المجاورة "على صبرهم وتعاونهم".

