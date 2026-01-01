هل تعود المقاومة الى الضفة الغربية بنسخة اقوى؟ بسام ابو شريف

في ظل كل المعارك التي تخوضها الحكومة الاسرائيلية الفاشية الصهيونية التي تبث السم في منطقتنا ولا هم لها سوى تدمير كل ما بنته الشعوب واحتلال الارض والتوسع وبناء مستوطنات على اراضي فلسطين ومصادرة اراضي فيما تبقى من اراضي فلسطين كل هذا تقوم به الحكومة الصهيونية بدعم مالي وسياسي وعسكري ولا اخلاقي من البيت الابيض تحديدا ولا نريد ان نقول الولايات المتحدة لاننا نعتقد ان الشعب الاميركي يعارض ما يقوم به رجل العصابات دونالد ترامب نقول ان اسرائيل الحكومة الاسرائيلية بيبي وشلته من قطاع الطرق الذين سرقوا اراضي فلسطين وما زالوا يسرقون للتوسع ونهبوا شعب فلسطين ومقدراته سواء مقدراته في البحر وهي نفطية وغازية او مقدراته على الارض وهي من اخصب اراضي الارض التي تزرع اربع مرات في السنة كذلك نهبوا مياه فلسطين ونهبوا مياه الاردن واليرموك ويبيعون مائنا لنا بالفلوس ويبيعوا الكهرباء لنا حقنا بالفلوس ويستغلون عمالنا كيد عاملة ويصادرون اراضيهو ويستعبدونهم استعبادا مريرا. نقول اذا كانت اسرائيل تواجه على جبهة الشمال حزب الله الذي يقاتل ببسالة وبطولة نادرين جيش اسرائيل وقواته الخاصة الوية المظلات التي ظن نتنياهو ان بإمكانها ان تتغلب على حزب الله واذا بها تقع فريسة لحزب الله وما زال حزب الله يقاتل من قرية الى قرية لدرجة ان اسرائيل بجبروتها لم تتمكن من السيطرة حتى الآن على بنت جبيل بل تعيش بنت جبيل يوميا معارك ومواجهة يومية بين ابطال حزب الله المقاومة الاسلامية في لبنان وبين العصابات الصهيونية التي يشارك بين صفوفها متطوعين من القوات الامريكية والاوروبيين ولذلك ستقع هنالك انشاء الله قريبا احداث قد تسميها اسرائيل امنية صعبة ولكن سوف يأسر حزب الله من جنود قطاع الطرق ومن تطوع معهم سوف يأسرونهم وتصبح لدى حزب الله ورقة ضاغطة كبيرة ومهمة هي اسرى لدى حزب الله من جنود المغاوير الاسرائيليين المظلات ومن المتطوعين من الجيش الاميركي وجيوش اوروبية اخرى . هذا على جبهة شمال فلسطين المحتلة وجنوب لبنان الذي تحاول اسرائيل اقتطاع اكثر من ثلثه بما فيه تلك الانهر الصغيرة التي تحتاجها اسرائيل وتسعى لاحتلالها وسحبها الى الاراضي المحتلة تحت ما تسميه جنوب الخط الاصفر اي اكثر من ثلث جنوب لبنان تسعى اسرائيل لتدمير كل بيت فيه وضمه لاسرائيل كمنطقة تسميها امنية وتسميها خالية من السلاح ولكنها في حقيقة الامر هي شبيهة بوضع قرية التوافيق ومحيطها عندما حولت اسرائيل نهر اليرموك ومنابع نهر الاردن الى بحيرة طبريا واحتلت تلك المنطقة السورية الفلسطينية قرية التوافيق لن ننساها ابدا كانت هي والصراع فيها مدخلا لتحويل كل تلك المياه التي تنزل من جبل الشيخ واحتلت اسرائيل الان رأس جبل الشيخ وترفض الخروج منه وتنزل من جبل الشيخ نحو نهر الاردن لم يعد هناك نهر الاردن نشفته اسرائيل لانها حولت كل الانهر التي تؤدي لتشكيل نهر الاردن هذه الانهر حولت الى بحيرة طبريا كمخزن للماء تبيع منه للاردن وتبيع منه للفلسطينيين مياههم التي صادرتها ولا تعطي سوريا بطبيعة الحال حصتها من ذلك الماء. هذه جبهة ثانية اما الجبهة الثالثة فهي ايران اذ ان على هذا العدو الذي زرع على ارض فلسطين عليه ان ينفذ اوامر الامبريالية في البيت الابيض التي اصبحت امبريالية صهيونية في البيت الابيض ان ينفذ اوامرها بضرب ايران وقصفها باستخدام احدث الطائرات الامريكية الاف 35 وصواريخها الحديثة المدمرة لاستخدامها لتدمير كل مرافق الحياة في ايران والآن يهدد ترامب الصهيوني العتيق الصهيوني الحذاء الصهيوني المارق رجل العصابات ترامب يهدد بتدمير كل مرافق الطاقة والبنية التحتية في ايران والجسور على الانهر بحيث تصبح ايران غير قادرة على التواصل بين اطرافها ومحافظاتها وقراها نتيجة فقدان تلك الجسور التي يحتاج الايرانيين لوقت طويل لإعادة بنائها او ترميمها. وكذلك هنالك جبهة اخرى تصعد فيها اسرائيل اشعال النار بقصف مدفعي وغارات جوية بقتل الفلسطينيين يوميا وهو غزة هم لا يخالفون وقف اطلاق النار في غزة فقط بل يدمرون في غزة ما تبقى من بيوت قائمة على اقدامها لكي يجعلوا من اعادة بناء غزة امر صعب على الفلسطينيين وما زالوا يقتلون بالقصف شرق خان يونس وشرق مدينة غزة وشمال القطاع يمنعون اهله من العودة لبيوتهم هذه الجبهة ستتصاعد ولا تغطى كثيرا ولا يعرف الناس عن ذلك وفي هذا خطأ ترتكبه المقاومة الفلسطينية اذ عليها ان تقول للعالم يوميا وبأعلى صوت ما تفعل اسرائيل وعليها ان تقول وبأعلى صوت كيف يتعامل ترامب الدجال ترامب رجل العصابات مع وقف اطلاق النار الذي تخرقه اسرائيل يوميا بقتل الفلسطينيين وتدمير بيوتهم في قطاع غزة ، هذه جبهة اخرى والآن اذا نظرنا للامر نجد ان اسرائيل وجيشها غير الكافي فقيادة الجيش تشكو وتطلب بحدود 17 الف جندي لسد الفراغ الموجود نتيجة الحروب التي خاضتها اسرائيل خلال العام الماضي ولكن لا يوجد من يتطوع بل تزداد نسبة المهاجرين الى خارج اسرائيل خاصة الى الدول الاوروبية والولايات المتحدة وكندا. نقول اذا كانت هذه هي الجبهات التي تشتعل الآن وتشعلها حكومة نتنياهو اذن هنالك مغرز خنجر يستطيع ان يشل حركة ظهر اسرائيل ويستطيع ان يكسر ظهرها بحيث لا تتمكن اسرائيل تلبية طلبات واحتياجات كل هذه الجبهات خاصة جبهة الضفة الغربية التي هي بيت القصيد الاساسي الآن من حيث مصادرة الاراضي من حيث ضم الضفة لاسرائيل ومن حيث بناء مدن جديدة ومن حيث شق الطرق بحيث لا يتمكن الفلسطيني لينتقل من منطقة الى منطقة بسهولة بل تطول المسافة وعلى سبيل المثال اقول لكم امس حاولت الوصول للقدس ولكن نتيجة الكاتربيلر والجرافات التي تدمر الطرق القديمة وتفتح طرق جديدة وتبني اسوارا وتعزل كل البلدات التابعة للقدس ومحافظة القدس لذلك اخذت بدل ان تكلفنا ساعة من الزمن كلفتنا ثلاثة ساعات هكذا ينتقل من يعمل في رام الله من مناطق اخرى ينتقل الى رام الهم بسيارات الاجرة التي لا تستطيع ان توصله في الوقت المناسب لعمله الذي قد يطرد منه نتيجة تأخره اليومي انها حياة تعذيبية يقوم بن غفير وبيبي وشلتهم من اللصوص وشلتهم من القتلة شلتهم من قتلة الاطفال يقومون يوميا بتعذيب الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بهدف تهجيره قسريا من مخيماته ومدنه وقراه الى لا مكان الا بما بذهن الاسرائيليين والصهاينة وما بذهنهم اذهبوا للضفة الشرقية. لذلك نقول ان من يقبض على قبضة السيف القاطع والمانع والحاسم هو من يشعل المقاومة في الضفة الغربية ان اشعال المقاومة ف بالضفة الغربية بدعم من شعبنا العربي الاردني وبدعم من شعبنا العربي العراقي وبدعم من شعبنا العظيم في سوريا كل هذه الشعوب يجب ان تدعم المقاومة في الضفة الغربية لتتمكن المقاومة من رفع رأس العرب اولا وحماية الاقصى ثانيا وجر كل من لم يجر حتى الآن للوقوف بشجاعة وصلابة في وجه هذا العدو الذي لا يمكن له ان ينتصر على شعبنا وامتنا لان امتنا امة مؤمنة صابرة مجاهدة مستعدة للتضحية بالنفس والجهاد في سبيل الله وحماية الارض والسيادة والسماء والبحر وكل شيء يمس هذا الشعب الجبار شعب فلسطين على ارضه. اذن الضفة الغربية … هذا هو بيت القصيد هذا هو مقتل اسرائيل هذا هو ما سيجعل من ادعاءات بيبي حول قوة الجيش الاسرائيلي اضحوكة لدى الشعوب ولدى الجيوش الاخرى لذلك يرفع السؤال هنا لشعبنا العربي في الاردن ولشعبنا العربي الابي في العراق ولشعبنا العربي الابي في سوريا ان كنتم غير قادرين على مساعدة الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال والاستيطان والمستوطنين القتلة في الضفة الغربية فماذا انتم فاعلون ، الحدود التي تربط الاردن بفلسطين هي الاطول وتستطيع القوى المقاومة تماما كما بدأت المقاومة من خلال هذه الحدود لتمرير مساعدات تستطيع من خلالها المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية من تصعيد مقاومتها للاحتلال الاسرائيلي وجعله غير قادر على اعطاء نفس الاهتمام والتركيز على الجبهات في شمال فلسطين المحتلة وجنوب لبنان وجبهات الجولان وجبل الشيخ وجبهات غزة وجبهات ايران والعراق. نحن نقول لا بد من اشعال كل هذا مقاومة في وجه اسرائيل ليسقط ذلك السرطان ليسقط ذلك الاخطبوط الصهيوني قتيلا تحت حراب مقاومينا الابطال يعرفون ان ثمن الحرية غال ومستعدون لدفع ذلك الثمن. كاتب فلسطيني