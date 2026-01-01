مؤسسة “الحق” ترصد مخالفات خلال اقتراع انتخابات الهيئات المحلية

رام الله / سما/

رصدت مؤسسة “الحق” عدداً من المخالفات القانونية والإجرائية خلال عملية اقتراع انتخابات مجالس الهيئات المحلية التي انطلقت صباح اليوم السبت في محافظات الضفة الغربية ومدينة دير البلح في قطاع غزة، وذلك حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، وفق بيان صحفي صادر عنها.

وأوضحت المؤسسة الحق في بيان أنها تابعت مجريات العملية الانتخابية ميدانياً، وأرسلت عدداً من الشكاوى إلى لجنة الانتخابات المركزية بشأن هذه المخالفات، مشيرة إلى أن اللجنة تعاملت مع الشكاوى بمهنية وجدية وسرعة، فيما لا تزال بعض الانتهاكات قيد المتابعة والمعالجة.

وفيما يلي نص البيان

تتابع مؤسسة الحق الرقابة على مجريات عملية اقتراع انتخابات مجالس الهيئات المحلية، التي انطلقت صباح اليوم السبت الموافق 25 نيسان 2026 في محافظات الضفة الغربية ودير البلح في غزة، وقد رصدت الحق عدداً من المخالفات القانونية والإجرائية خلال العملية الانتخابية حتى الساعة الثانية عشر ظهراً تاريخ إصدار هذا البيان، وقد أرسلت "الحق" عدداً من الشكاوى بشأنها إلى لجنة الانتخابات المركزية، والتي تعاملت معها بمهنية وجدية وسرعة عالية لغاية الآن، فيما لا تزال بعض الانتهاكات محل معالجة من قبل اللجنة.

من أبرز الانتهاكات التي رصدتها مؤسسة الحق منذ بدء هذا اليوم الانتخابي ولغاية إصدار هذا البيان، ما يلي:

1. استمرار الدعاية الانتخابية بكثافة أمام مراكز الاقتراع وخارجها وفي محيطها وفي داخل ساحات بعض المراكز لصالح بعض المرشحين والقوائم الانتخابية المترشحة المختلفة، ويصنف هذا الانتهاك على أنه الأوسع نطاقاً في مختلف المناطق. وقد خاطبت مؤسسة الحق لجنة الانتخابات المركزية بهذا الخصوص. حيث يشكل استمرار الدعاية الانتخابية يوم الاقتراع انتهاكاً لأحكام قانون انتخابات الهيئات المحلية النافذ في فلسطين وتعليمات لجنة الانتخابات المركزية بهذا الخصوص، والتي تحظر الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها في يوم الاقتراع سواء داخل المراكز الانتخابية أو خارجها.

2. رصدت الحق مجموعة من التجاوزات التي تتعلق بانتخاب الأميّين في عدد من مراكز الاقتراع، تمثلت بعدم اتباع أحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية النافذ، وكذلك التعليمات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية المرتبطة بهذه الفئة، حيث خاطبت "الحق" لجنة الانتخابات بهذا الخصوص.

3. بعض المخالفات التي تم رصدها، تتعلق بعدم ملاءمة بعض مراكز الاقتراع من حيث البنية التحتية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، حيث تبين أن عدد منها غير مهيأة بشكل كافٍ، لاسيما لجهة وجود الأدراج التي تعيق أو تحد من وصول هذه الفئات إلى قاعات الاقتراع بسهولة واستقلالية، مما يحد من إمكانية وصولهم وممارسة حقهم بالانتخاب بسهولة. قامت مؤسسة الحق بمخاطبة لجنة الانتخابات المركزية رسميا بشأن هذه الملاحظات، مطالبة بضرورة اتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لضمان الوصول والمشاركة.

4. رصدت مؤسسة الحق كذلك وجود بعض عناصر الأجهزة الأمنية في عدد من مراكز ومحطات الاقتراع، وقد لوحظ حملهم للسلاح في محيط تلك المراكز وداخلها. وتؤكد مؤسسة الحق على أهمية أن يتم تنظيم التواجد الأمني المكلف بتأمين العملية الانتخابية بما ينسجم مع متطلبات ضمان سير الاقتراع في أجواء آمنة، وبما يحافظ على الطابع المدني للعملية الانتخابية ويعزز ثقة الناخبين بها. وفي هذا السياق، قامت المؤسسة بمخاطبة لجنة الانتخابات واحاطتها بتلك الملاحظات والطلب بمتابعتها وفق الأصول المعمول بها.

وعليه، فإن مؤسسة الحق تؤكد على ضرورة التزام القوائم الانتخابية المترشحة وكافة الموظفين بقانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية النافذ، وكذلك تعليمات لجنة الانتخابات المركزية، وتطالب "الحق" لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين لأحكامها القانونية. هذا وتستكمل "الحق" رقابتها على عملية الاقتراع لانتخابات مجالس الهيئات المحلية، وسوف تصدر بيان ختامي مع نهاية يوم الاقتراع.