الإحصاء: تباين بمؤشرات تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه الشهر الماضي

رام الله / سما/

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء، بأن انخفاضا طرأ على مؤشر أسعار تكاليف البناء وشبكات المياه والصرف الصحي في الضفة الغربية، خلال شهر آذار الماضي، فيما شهد مؤشر أسعار تكاليف الطرق ارتفاعا.

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية انخفاضا مقداره 0.20%، خلال شهر آذار، مقارنة بالشهر الذي سبقه؛ إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 118.24، مقارنة بـ 118.48 خلال شهر شباط.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 0.79%، في حين سجلت أسعار مجموعتي الخامات والمواد الأولية واستئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09% لكل منهما خلال شهر آذار 2026 مقارنة بالشهر السابق.

كما سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية انخفاضاً مقداره 0.19%؛ إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 117.24، مقارنة بـ 117.46 خلال شهر شباط 2026.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 0.79%، في حين سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.08%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.05% خلال شهر آذار 2026 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم انخفاضاً مقداره 56.0% خلال الشهر المرصود؛ إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 114.41 مقارنة بـ 115.05 خلال شهر شباط.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 1.56%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.11%، في حين سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.09% خلال شهر آذار 2026 مقارنة بالشهر السابق.

فيما سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة ارتفاعاً نسبته 0.49%؛ إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 112.39، مقارنة بـ 111.84 خلال شهر شباط الماضي.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 2.35%، وأسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 1.67%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.38%، في حين سجلت مجموعة استئجار المعدات استقراراً خلال شهر آذار 2026 مقارنة بالشهر السابق.

بينما سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه انخفاضاً مقداره 0.55%؛ إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه الى 124.01 مقارنة بـ 124.70 خلال شهر شباط.

وعلى مستوى أسعار شبكات المياه سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.67%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 129.72 مقارنة بـ 130.61 خلال الشهر السابق، وسجلت أسعار خزانات المياه انخفاضاً مقداره 0.22%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 111.44 مقارنة بـ 111.69 خلال الشهر السابق.

كما سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.68% خلال شهر آذار 2026 مقارنة بالشهر الذي سبقه؛ إذ انخفض الرقم القياسي إلى 112.58، مقارنة بـ 113.35 خلال شهر شباط.