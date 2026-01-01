ستة شهداء بغارتين اسرائيليتين على جنوب لبنان

بيروت /سما/

استشهد ستة أشخاص السبت بغارتين اسرائيليتين على جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة، وذلك رغم سريان وقف إطلاق نار في الحرب التي اندلعت منذ أكثر من ستة أسابيع بين إسرائيل وحزب الله.

وأوردت الوزارة في بيان أول أن “غارتي العدو الإسرائيلي على شاحنة ودراجة نارية في بلدة يحمر الشقيف قضاء النبطية أدتا إلى استشهاد 4 مواطنين”.

وأضافت في بيان ثان أن “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة صفد البطيخ قضاء بنت جبيل أدت إلى شهيدين و17 جريحا”.

ويرفع ذلك الى 12 عدد الذين استشهدوا في غارات إسرائيلية على أنحاء مختلفة من جنوب لبنان منذ الجمعة.

من جانبه، قال الجيش الاسرائيلي إنه استهدف ثلاثة عناصر من حزب الله “كانوا يستقلون مركبة تندر (بيك أب) محمّلة بوسائل قتالية”، وعنصر آخر “كان يستقل دراجة نارية في جنوب لبنان”.

ويأتي ذلك رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس تمديدا مدته ثلاثة أسابيع، لوقف إطلاق النار الذي بدأ في 17 نيسان/أبريل، وذلك عقب جولة جديدة من المحادثات في البيت الأبيض بين سفيري لبنان واسرائيل.

واندلعت الحرب الأخيرة في الثاني من آذار/مارس بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردّا على مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله على خامنئي في اليوم الأول من الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير.

وشنّت إسرائيل حملة من القصف الجوي الواسع على لبنان، واجتاحت قواته مناطق في جنوبه، وأبقت قواتها فيها بعد سريان الهدنة في 17 نيسان/أبريل.

واستشهد 2496 شخصا وأصيب أكثر من 7700 في لبنان جراء الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من آذار/مارس، بحسب أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة السبت.

ويأتي ذلك رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس تمديدا مدته ثلاثة أسابيع، لوقف إطلاق النار الذي بدأ في 17 نيسان/أبريل، وذلك عقب جولة جديدة من المحادثات في البيت الأبيض بين سفيري لبنان واسرائيل.

واندلعت الحرب الأخيرة في الثاني من آذار/مارس بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردّا على اغتيال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله على خامنئي في اليوم الأول من الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير.

وشنّت إسرائيل حملة من القصف الجوي الواسع على لبنان، واجتاحت قواته مناطق في جنوبه، وأبقت قواتها فيها بعد سريان الهدنة في 17 نيسان/أبريل.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية السبت عن قصف مدفعي على مناطق حدودية منها بلدة الخيام التي فالت إنها تشهد منذ أيام “عملية تفجير ممنهجة” بنفذها الجيش الاسرائيلي.

وأظهرت لقطات لوكالة فرانس برس السبت، تصاعد دخان كثيف غطى مساحة واسعة من البلدة عقب تفجير منازل.

ومنذ سريان الهدنة، واصلت إسرائيل القصف الجوي والمدفعي في جنوب لبنان حيث أعلنت إقامة “خط أصفر” يفصل بين مناطق انتشار قواتها والمناطق الأخرى. وهي تقوم منذ ذلك الحين بعمليات نسف واسعة النطاق في العديد من البلدات.

من جهته، يعلن الحزب تنفيذ عمليات تستهدف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، أو إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو شمال الدولة العبرية.

وأصدر الجيش الاسرائيلي السبت تحذيرا جديدا للسكان بعدم العودة إلى عشرات القرى الواقعة ضمن “الخط الأصفر” الممتد بعمق 10 كيلومترات على طول الحدود من البحر الأبيض المتوسط غربا حتى سلسلة جبال لبنان الشرقية الحدودية مع سوريا شرقا.

وأعلن الجيش الاسرائيلي أيضا أنه هاجم ليلا “منصات إطلاق تابعة لمنظمة حزب الله” في ثلاث مناطق في جنوب لبنان.

وأكد النائب عن الحزب علي فياض الجمعة أن “لا معنى” لتمديد وقف إطلاق النار، على وقع استمرار إسرائيل شنّ هجمات على لبنان، مؤكدا أن حزبه يحتفظ بحق الردّ على أي “اعتداء”.