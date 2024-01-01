خدمات مالية رقمية ستغير طريقة تعاملك مع الأموال لهذا العام

نعيش في عالم يتسارع فيه التحول الرقمي، فالخدمات المالية لم تعد رفاهية تقنية كما اعتدنا، بل باتت جزءًا لا يتجزأ من تفاصيل الحياة اليومية للأفراد. في الوقت الحالي، تسجل التكنولوجيا المالية تحولات نوعية تسهم في إعادة تعريف مفهوم الادخار والانفاق و الاستثمار المالي ، مرتبطة بتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوسع البنوك الرقمية، ناهيك عن تصاعد الاعتماد على الدفع الفوري والتطبيقات الشاملة.

تجدر الإشارة هنا إلى قيمة سوق التقنية المالية قد وصلت إلى نحو 340 مليار دولار في العام 2024، ومن المرجح أن تتجاوز حاجز الـ 400 مليار دولار في نهاية العام؛ لتصل إلى أكثر من 1.14 تريليون دولار في حلول العام 2033.

في النقاط التالية، سنتطرق للحديث عن أبرز الخدمات المالية والتقنيات الرقمية للأفراد لهذا العام، والتي تسهم في جعل الحياة المادية بسيطة، كما وتسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية. ومنها:

منصات التداول الاستثمار الرقمية

أدى تطور منصات التداول الرقمية والاستثمار عبر الهواتف المحمولة تحول نوعي للمستثمرين والمتداولين حول العالم، ففي السنوات الماضية، كان التداول قائم على السوق التقليدي وشركات الوساطة، الأمر الذي قلل من إمكانية الوصول للسوق المالية لعدد كبير من المتداولين.

وفي ظل انتشار الهواتف الذكية، وسرعة شبكة الإنترنت، برزت العديد من منصات التداول الاستثمار الرقمية التي تتيح للمستثمرين تنفيذ عمليات التداول إدارة أموالهم الاستثمارية بسهولة ويسر.

المحافظ الرقمية

المحفظة الرقمية، عبارة عن تطبيق يعمل على أجهزة الهواتف الذكية، ويتم استخدام التطبيق بهدف تخزين المعلومات المالية التي يتم دفعها وتنفيذ عمليات الشراء بشكل مباشر دون الحاجة إلى حمل البطاقة المصرفية التقليدية والدفع من خلالها.

تضم المحفظة الرقمية وسائل دفعة مريحة ومتنوعة، تتضمن بطاقات الخصم، والحسابات المصرفية، مما يتيح للفرد اختيار الوسيلة الأفضل للدفع في نقاط البيع المتنوعة. وبفضل مزايا هذه التقنية، المستخدم لم يعد مضطرًا لإدخال بيانات بطاقته المالية أو دفع الفواتير يدويًا في كل مرة، إذ أن هذه المحافظ تسهم في إجراء المدفوعات بسلاسة في أي نقطة بيع تدعم عملية الدفع بالتلامس. ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل تمتد مزايا المحافظ الرقمية؛ لتقدم للمستخدمين العديد من المكافآت المتنوعة، ونقاط الولاء، وبطاقات الهوية، وخصومات على تذاكر الطيران، ناهيك عن حفظ العملات الرقمية، الأمر الذي يجعلها أداة مالية شاملة تسهل على الأفراد حياتهم اليومية وتساعدهم في إدارة تعاملاتهم مع الأموال.

خدمة الدفع الفوري

شبكات الدفع الفوري أو الدفع اللحظي كما يسميها البعض تساعدك على تحويل الأموال واستلامها في وقت قصير جدًا، طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، ناهيك عن خاصية مميزة، كالسداد التلقائي وسداد الفواتير في الوقت الفعلي.

تعتبر هذه المدفوعات تحويلات مالية تمكنك من الوصول للأموال بسرعة كبيرة من خلال شبكات تعمل على بشكل متواصل دون توقف، وهي تختلف تمامًا عن التحويل التقليدي الذي قد يستغرق وقتًا طويلًا، إذ أن عملية التنفيذ من خلالها تتم في ثوانِ فقط، حتى في أيام عطلات نهاية الأسبوع أو الأعياد الرسمية.

هذه الخدمات، تتميز بكونها غير قابلة للإلغاء، ولكن مع توفير خاصية التأكيد الفوري لتحويل الأموال لكل من المرسل والمستلم، مما يعزز من الموثوقية والسرعة في إجراء العمليات المالية اليومية. وتعتبر كل من منصة فيد ناو، ومنصة كليك من أبرز منصات الدفع الفوري في المنطقة.

اشتري الآن وادفع في وقت لاحق

هذا الاتجاه، الشراء الآن والدفع في وقت لاحق مستمر في تحقيق نمو عالمي، ويحظى بشعبية كبيرة، كونه خيار دفع سهل ومرن وسريع ودون فوائد، خاصة في عمليات التسوق عبر شبكة الإنترنت.

يعود الفضل هنا لجيل الألفية وجيل زد في تبني هذه الخدمة، إذ يبحثون عن تجارب للشراء تكون مريحة ودون فوائد أو ديون بطاقات ائتمان. ومن أشهر تطبيقات الشراء الآن والدفع في وقت لاحق، ما يلي:

· منصة كلارنا: هذه المنصة لا تفرض حدود ائتمانية محددة لقروض نقاط البيع، وهي خيار جدي في حال كنت تستخدم خدمة الشراء الآن والدفع في وقت لاحق لسلعة بثمن باهظ.

· أفتر باي: تضع منصة أفتر باي حد أدنى للشراء، يتراوح ما بين الـ 35 و 40 دولار، وهي خيار مثالي في حال أردت شراء شيئًا صغيرًا بقيمة مادية قليلة.

البنوك الرقمية

أحد الخدمات المالية البارزة، وهي بنك رقمي متنقل لا وجود فعلي له على الأرض، يوفر البنك لعملائه إمكانية الوصول للخدمات عن بعد من خلال تطبيق ذكي على الهواتف المحمولة. ويقصد بمفهوم البنك الرقمي هنا تحويل الخدمات المصرفية التقليدية إلى خدمة رقمية، مما يضفي على العملاء خاصية إدارة حساباتهم المالية، القيام بالمعاملات وتنفيذها بسرعة، والوصول للخدمات المصرفية المتنوعة من خلال القنوات الرقمية.

يتضمن البنك الرقمي خدمات مصرفية متنوعة عبر شبكة الإنترنت، وعبر الهاتف المحمول، وعبر تطبيقات الهاتف، والتي بدورها تقدم تجربة مصرفية سريعة ومريحة، يمكن الوصول لها بسهولة من خلال الهواتف المحمولة. ومن أبرز الخدمات التي تقدمها البنوك الرقمية للمستخدمين، ما يلي:

· كشف حسابات مصرفي

· سحب وإيداع النقود وتحويلها بين الحسابات المختلفة بأمان وسرعة عالية

· إدارة الحسابات وفتح حسابات مصرفية رقمية

· إدارة القروض ودفع الفواتير

· إدارة الشيكات المالية

· متابعة السجلات والمعاملات المصرفية