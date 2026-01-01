حماس تدعو لـ "تجديد" الشرعيات الفلسطينية كافة

السبت 25 أبريل 2026 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

رحبت حركة "حماس" اليوم السبت، بإجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية، معتبرة أنها "خطوة إيجابية" يجب أن يتبعها تجديد الشرعيات الفلسطينية كافة.

وقال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، إن إجراء الانتخابات البلدية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة خطوة إيجابية، لأن من حق الشعب أن يختار من يمثله في مختلف المجالات؛ سواء النقابية أو البلدية أو التشريعية أو الرئاسية. 

وأضاف قاسم، في تصريح صحفي: "نأمل أن تتوفر الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في باقي محافظات القطاع.

وأكد ضرورة أن تكون انتخابات البلديات خطوة على طريق إعادة تجديد شرعيات النظام السياسي الفلسطيني، من خلال إجراء انتخابات شاملة للمجلسين التشريعي والوطني، إلى جانب الانتخابات الرئاسية التي لم تُجرَ منذ أكثر من عشرين عامًا.

وعبر عن تقدير الحركة لجهود جميع الجهات في قطاع غزة التي تعمل على ضمان سير الانتخابات بطريقة نزيهة وآمنة، رغم حالة الاستهداف الإسرائيلي المستمر.

وتوجه المواطنون الفلسطينيون صباح اليوم إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم في 186 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن الانتخابات المحلية 2026، حيث يحق لنحو مليون و30 ألف ناخب المشاركة في العملية الانتخابية.

وأفادت لجنة الانتخابات المركزية أن الاقتراع يجري في 491 مركزاً تضم 1922 محطة اقتراع، على أن تستمر العملية حتى الساعة السابعة مساءً بتوقيت القدس.

الأكثر قراءة اليوم

14 شهيدا وإصابات بقصف إسرائيلي على قطاع غزة ..

انتخابات نيوجرسي: 4 ملايين دولار فلسطينية لدعم مرشح في مواجهة للوبي الصهيوني ..

‏آنا كاسباريان : اغتيال الصحافيّة آمال خليل مجزرة والقتلة وحوشٌ إرهابيّةٌ وإسرائيل تُسيطِر سيطرةً تامّةً على ترامب

15 عاماً من التجسس الصامت… جاسوس هولندي للموساد يكشف: العمليات "الأكثر خطورة" ضد إيران

البيت الأبيض : كوشنير وويتكوف إلى باكستان لحسم الاتفاق النووي مع إيران

رحيل يورغن هابرماس.. الفيلسوف المدافع عن حقوق الإنسان وأيد إبادة اسرائيل لغزة

مستوطن متطرف ..زامير يرشح بار خليفا لقيادة قوات الاحتلال في الضفة

الأخبار الرئيسية

ترامب يلغي زيارة ويتكوف وكوشنر ألى إسلام آباد وعراقجي يغادرها إلى مسقط

‏آنا كاسباريان : اغتيال الصحافيّة آمال خليل مجزرة والقتلة وحوشٌ إرهابيّةٌ وإسرائيل تُسيطِر سيطرةً تامّةً على ترامب

"معاريف" تشن هجومًا حادًا على نتنياهو: جلب لنا أكبر كارثة وسياساته تقود إسرائيل للخراب والدمار وتفكك داخلي خطير

السيسي: هناك مساع مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط ونرفض أي مساومة ويجب تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة

الفلسطينيون يتوجهون لصناديق الاقتراع: انتخابات محلية بالضفة ودير البلح تكسر غياباً دام 22 عاماً