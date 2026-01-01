الانتخابات المحلية: 40.62% نسبة الاقتراع حتى الساعة الخامسة مساء

رام الله/سما/

أكدت لجنة الانتخابات المركزية استمرار عملية الاقتراع للانتخابات المحلية 2026، حيث بلغت نسبة المشاركة، حتى الساعة الخامسة مساء، 40.62%.

وبينت اللجنة في بيان صحفي، مساء يوم السبت، أن عدد المقترعين قد بلغ 418.223 من إجمالي أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 1.029.550 ناخبة وناخباً، فيما بلغت نسبة الاقتراع في دير البلح في قطاع غزة 21.2%.

وأكدت أن مراكز الاقتراع في دير البلح ستغلق الساعة 6 مساءً، فيما تغلق المراكز في الضفة الساعة السابعة مساءً، داعية المواطنين الذين لم يدلوا بأصواتهم الى سرعة التوجه لمراكز اقتراعهم وممارسة حقهم الديمقراطي.