الرئيس عباس يمارس حقه الانتخابي ..ويوجه رسائل هامة للعالم وللاحتلال

رام الله/سما/

أدلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، يوم السبت، بصوته في انتخابات الهيئات المحلية لعام 2026، بمركز الاقتراع في مدرسة المستقبل الصالح بمدينة البيرة.

وقال الرئيس عقب الإدلاء بصوته: "نحن أولا سعداء جدا بأننا قادرون على ممارسة الديمقراطية رغم كل الصعاب التي تواجهنا محليا ودوليا، وبالتالي كنا حريصين كل الحرص على أن تجري الانتخابات في مواعيدها رغم كل شيء".

وأضاف عباس: "لذلك نحن سعداء بانتخابات الشبيبة أولا، ثم الآن الانتخابات المحلية، ثم في 14 من الشهر المقبل نحتفل بمؤتمر حركة فتح، ثم في شهر 11 انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، حيث ستجري كلها خلال هذا العام".

وقال عباس: نقول للعالم نحن ديمقراطيون، ونحن نؤمن بالديمقراطية وبالتعددية ونستحق دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع عباس: في هذه الظروف غزة تتعرض لحرب يومية وأيضا محاولات لفصلها، وهذ لن يسمح به شعبنا ولا أهلنا ولا أحد في الدنيا، وغزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ولذلك عملنا بكل الوسائل على أن تكون في دير البلح انتخابات لنؤكد وحدة شطري البلد مع بعضهما البعض وسيتم هذا، على أمل أنه عندما تهدأ الأمور تتم الانتخابات في كل قطاع غزة.