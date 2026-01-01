عراقجي يلتقي قائد الجيش الباكستاني منير في إسلام آباد

اسلام اباد/وكالات/

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في إسلام آباد يوم السبت، قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، بحسب وكالة “فارس نيوز” الإيرانية.

جاء اللقاء خلال زيارة عراقجي لإسلام آباد، المحطة الأولى من جولته في دول المنطقة.

وكان عراقجي قد وصل إلى إسلام آباد الليلة الماضية على رأس وفد إيراني، يضم مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، والمتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي.

وكتب بقائي على منصة إكس: “خلال هذه الزيارة، سيجري وزير الخارجية الدكتور عراقجي مشاورات مع مسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى بشأن جهود الوساطة والمساعي النبيلة لإنهاء الحرب”.

وأكد بقائي في منشوره أنه لا يوجد أي اجتماعات مقررة بين إيران والولايات المتحدة.

وذكر أنه سيتم نقل وجهات نظر طهران بشأن المفاوضات إلى الجانب الباكستاني.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني يوم الجمعة عن بدء جولة تشمل باكستان وعُمان وروسيا، قائلاً: “الهدف من هذه الزيارات هو التنسيق الوثيق مع شركائنا بشأن القضايا الثنائية، والتشاور بشأن التطورات الإقليمية. جيراننا هم أولويتنا”.