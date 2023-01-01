الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,585 شهيد

السبت 25 أبريل 2026 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

أعلنت الصحة يوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,585 شهيدا، و 172,370 مصابا، منذ السابع أكتوبر 2023.

وأوضحت الصحة في تقريرها، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 17 شهيدا ( بينهم 13 شهيدا خلال الساعات الـ 24 الماضية، و 32 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 809 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,267، في حين جرى انتشال 761 جثمانا من تحت الأنقاض.

وبينت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

