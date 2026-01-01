ولايتي: "إيران تقف في وجه جبهة عبرية عربية أمريكية"

السبت 25 أبريل 2026 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

 رد علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني على وسائل إعلام أمريكية تحدثت عن انقسام القيادة الإيرانية حول مسألة التفاوض مع واشنطن، وقال إن بلاده "تواجه جبهة عبرية عربية أمريكية".

وكتب ولايتي في منصة "إكس": "تتحدث واشنطن عن الخلافات الداخلية في إيران، لكن التوتر مع لندن حول جزر مالفيناس وتحذيرات أوروبا في مسألة الاستقلال عن أمريكا تظهر انقساما عميقا في جبهة حلفائها التقليديين".

وأضاف: "إيران اليوم موحدة وتقف في وجه الجبهة العبرية العربية الأمريكية. العالم كلّه الجسد، وإيران القلب".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مصادرها أن "انقسامات القيادة الإيرانية تعرقل المفاوضات مع واشنطن وأن بعض القياديين يعارضون نهج رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف التفاوضي".

وذكرت الصحيفة أن الخلافات كانت واضحة في الجولة الأولى من المفاوضات وبات من الواضح وجود انقسامات عميقة داخل القيادة الإيرانية حول مدى التقدم المطلوب للتوصل إلى اتفاق مع الأمريكيين، وهو ما يثير قلق الوسطاء الذين يسعون جاهدين لعقد جولة ثانية من المحادثات بعد أن ألغت الولايات المتحدة وإيران اجتماعا كان مقررا مؤخرا وسط تصاعد التوتر في مضيق هرمز.

ولفتت الصحيفة إلى "صراع عنيف بين المتشددين الجدد في الحرس الثوري وقوى أخرى في النظام السياسي، وكبار المسؤولين الأكثر تركيزا على إصلاح الاقتصاد الإيراني المتعثر".

