المبادرة الوطنية: الانتخابات المحلية ليست بديلا للانتخابات التشريعية و الرئاسية

السبت 25 أبريل 2026 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

قالت حركة المبادرة الوطنية، في بيان لها اليوم السبت، أن إجراء الانتخابات المحلية لا يشكل بديلا بأي حال عن اجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية والتي لم تجر في فلسطين منذ عشرين عاما.

وأكدت المبادرة الوطنية أن الإصلاح الديمقراطي الحقيقي يعني تحقيق فصل حقيقي بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الأمر الذي لا يمكن تحقيقه دون انتخابات ديمقراطية وكاملة طال انتظارها.

وعبرت المبادرة الوطنية عن أسفها لاستمرار فرض شروط سياسية غير دستورية على الترشح للانتخابات المحلية مما يضعف المشاركة الشعبية فيها وما أدى الى استنكاف عشرات البلدات عن تقديم اي مرشحين للانتخابات.

ودعت المبادرة الوطتية الى تكثيف جهود الوحدة الوطنية في مواجهة مخاطر القمع والاستيطان والضم والتي تشكل المجالس المحلية عنصرا أساسيا فيها.

