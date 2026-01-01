  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

حكومة نتنياهو تمنح الجيش "تفويضا خاصا" للعمل في عمق لبنان

الجمعة 24 أبريل 2026 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

شهدت الجبهة اللبنانية تصعيدا ميدانيا خطيرا، اليوم الجمعة، بعد "منح تفويض استثنائي" للجيش الإسرائيلي من قبل المستوى السياسي لتنفيذ غارات واسعة استهدفت مواقع تقع خارج ما يعرف بـ "الخط الأصفر"، وذلك في ظل تزايد وتيرة المواجهات رغم إعلان تمديد وقف إطلاق النار.

وأعلن جيش الاحتلال رسميا سقوط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو من طراز "زيق" فوق مدينة صور في جنوب لبنان، إثر استهدافها بصاروخ "أرض- جو" أطلقه مقاتلو حزب الله.

وزعمت مصادر في وزارة الجيش الإسرائيلية أن الحزب نفذ أكثر من 11 حادثة إطلاق نار وأطلق عشرات الصواريخ والمسيرات الانقضاضية تجاه القوات المتمركزة في الجنوب والبلدات الحدودية منذ مطلع الأسبوع.

وفي أعقاب هذه التطورات، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات مكثفة استهدفت منصات إطلاق وبنية تحتية في بلدة دير عامص ومحيطها، وهي مناطق تقع خارج نطاق العمليات المعتاد المتفق عليه في اتفاق التهدئة الأخير.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية قولها إن الجيش حصل على ضوء أخضر لتوسيع نطاق الرد ردا على ما وصفته بـ"الخروقات المستمرة" من قبل حزب الله، مشيرة إلى أن استهداف المسيرة الإسرائيلية فوق صور يعد تجاوزا للخطوط الحمر التي وضعتها واشنطن لاستمرار الهدنة.

