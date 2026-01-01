روما : وزير الخارجية الإيطالي يؤيد فرض قيود على استيراد بضائع المستوطنات

الجمعة 24 أبريل 2026 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات / سما/

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن بلاده تؤيد فرض قيود على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وقال تاياني خلال جلسة في مجلس الشيوخ: "الأمور في الضفة الغربية لا تسير على ما يرام، ويجب أن تتغير، وذكرنا بوضوح أنه يجب إنهاء سياسة الاستيطان وعنف المستوطنين المتطرفين".

وأضاف: "أود إبلاغ هذا المجلس بأننا، بالتعاون مع بعض الشركاء الأوروبيين، ندرس بإيجابية إمكانية فرض قيود على واردات السلع المنتجة في الضفة الغربية المحتلة، وهو إجراء يستهدف مصادر تمويل شبكات المستوطنين المتطرفين".

الأكثر قراءة اليوم

تصعيد للعدوان على غزة ..تسعة شهداء خلال 24 ساعة واصابات باستهداف مراكز النزوح ببيت لاهيا

استطلاع معاريف: بينت يتقدم والليكود لم يعد أكبر الأحزاب في اسرائيل

عاهل البحرين يطالب بإعادة النظر بـ”أهليّة” من حملوا جنسيّة بلاده ..

واشنطن لا تهتمّ بحلفائها الخليجيين ..إسرائيل توجه رسالة إلى الولايات المتحدة: "نريد تجديد الحرب مع إيران"

اختراق في المحادثات بين الجانبين ..إمكانية ترتيب لقاء بين وفدي أمريكا وإيران مساء الخميس أو الجمعة

بسبب تصريحاته عن مهاجمة إيران دون تنسيق.. نتنياهو يوبخ وزير دفاعه كاتس علنًا وبشدة في اجتماع الكابينت

"يديعوت" تكشف تفاصيل المخطط الإسرائيلي الفاشل "الفانتازيا" لإسقاط النظام في إيران

البيت الأبيض : كوشنير وويتكوف إلى باكستان لحسم الاتفاق النووي مع إيران

11 شهيدا وإصابات بقصف إسرائيلي على قطاع غزة ..

"يديعوت" تكشف تفاصيل المخطط الإسرائيلي الفاشل "الفانتازيا" لإسقاط النظام في إيران

طهران: لن نسمح بتصدير النفط من المنطقة إذا حرمنا من تصدير نفطنا

“السن بالسن والعين بالعين”.. إيران: أي اعتداء على منشآتنا النفطية سيقابل باستهداف مماثل بالسعودية والأهداف جاهزة