روما : وزير الخارجية الإيطالي يؤيد فرض قيود على استيراد بضائع المستوطنات

وكالات / سما/

أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن بلاده تؤيد فرض قيود على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وقال تاياني خلال جلسة في مجلس الشيوخ: "الأمور في الضفة الغربية لا تسير على ما يرام، ويجب أن تتغير، وذكرنا بوضوح أنه يجب إنهاء سياسة الاستيطان وعنف المستوطنين المتطرفين".

وأضاف: "أود إبلاغ هذا المجلس بأننا، بالتعاون مع بعض الشركاء الأوروبيين، ندرس بإيجابية إمكانية فرض قيود على واردات السلع المنتجة في الضفة الغربية المحتلة، وهو إجراء يستهدف مصادر تمويل شبكات المستوطنين المتطرفين".