البيت الأبيض : كوشنير وويتكوف إلى باكستان لحسم الاتفاق النووي مع إيران

واشنطن / وكالات /

قالت المتحدثة باسم ⁠البيت ‌الأبيض كارولاين ​ليفيت، ⁠في مقابلة ⁠مع قناة "فوكس نيوز"، مساء اليوم ​الجمعة، إن ستيف ويتكوف، ⁠المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ​دونالد ترمب ‌الخاص، وجاريد ​كوشنر، ⁠صهر الرئيس، ​سيتوجهان إلى ⁠باكستان ‌صباح السبت لإجراء ‌محادثات مع إيران.

وأفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض أن هذه التحركات تأتي في إطار جهود حثيثة يقودها كوشنر وويتكوف منذ شهور، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يتعلق بملف طهران النووي.

وأشارت المصادر إلى أن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، لن يشارك في الجولة الحالية طالما بقي رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بعيدا عن طاولة المفاوضات، حيث تنظر واشنطن لقاليباف بصفته نظيرا لفانس ورئيسا للوفد الإيراني.

ومع ذلك، أكد المسؤولون أن فانس سيبقى على أهبة الاستعداد للالتحاق بالمفاوضات في باكستان في حال حدوث خرق إيجابي أو تقدم ملموس في المسودة المطروحة.

وتسعى إدارة ترامب من خلال هذه اللقاءات المكثفة في باكستان إلى صياغة تفاهمات نهائية تنهي حالة التوتر النووي، في وقت يراقب فيه المجتمع الدولي مدى قدرة القنوات الدبلوماسية التي يقودها كوشنر على تحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.