11 شهيدا وإصابات بقصف إسرائيلي على قطاع غزة ..

استشهد 11 شهيدا وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي استهدف شمال وجنوب قطاع غزة، فيما تواصلت الخروقات الإسرائيلية باستهداف مدفعي للمناطق الشرقية للقطاع.

واستشهد، مساء الجمعة، 7 مواطنين وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف سيارة للشرطة في منطقة بئر 19 بمواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مجمع ناصر الطبي بوصول 7 شهداء وعدد من المصابين في قصف مسيرة الاحتلال مركبة للشرطة في مواصي خان يونس.

والشهداء هم: عبد المنعم محمد مقداد، وعمر محمد معمر، وعبد الرحمن عبدالرحيم بركات، ومحمد نادر الدواهيدي، بالإضافة لشهيد مجهول الهوية.

واعلنت وزارة الداخلية أن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة للشرطة في محافظة خانيونس، ما أدى لوقوع عدد من الشهداء والجرحى.

كما استشهد، مساء اليوم، مواطنان في قصف مدفعي استهدف منزلاً لعائلة الطناني قرب مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن طائرات الاحتلال استهدفت دورية للشرطة قرب مركز شرطة الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، ما أدى لوقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وأفادت المديرية العامة للشرطة باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي ضباطًا وعناصر من الشرطة أثناء عملهم قرب مركز شرطة الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد النقيب عمران عمر اللدعة والملازم أحمد إبراهيم القصاص، وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة.