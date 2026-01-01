  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

طهران: لن نسمح بتصدير النفط من المنطقة إذا حرمنا من تصدير نفطنا

الجمعة 24 أبريل 2026 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكد نائب الرئيس الإيراني إسماعيل سقاب أصفهاني أن طهران لن تسمح بتصدير النفط من منطقة الشرق الأوسط إذا مُنعت هي من تصديره.

 

وقال المسؤول الإيراني، في رسالة تحذيرية واضحة للدول المعنية، وفق ما نقله البوابة الرسمية للحكومة الإيرانية: "إذا لم نتمكن من تصدير برميل واحد من النفط، فلن يتم تصدير أي برميل نفط في المنطقة. وإذا حُرم مواطن واحد منا من الوصول إلى الكهرباء بسبب حماقة العدو، فسيُحرم 10 أشخاص آخرين في المنطقة من التيار الكهربائي".

وتأتي هذه التصريحات في وقت أكد فيه عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علي حزريان، أن إيران تواصل تصدير النفط رغم الحصار البحري الأمريكي، بل إن أحجام الصادرات زادت مقارنة بفترة ما قبل الحرب.

وكانت واشنطن وطهران قد أعلنتا في 8 أبريل عن وقف لإطلاق النار، لكن المحادثات التي تلت ذلك في إسلام آباد انتهت دون نتائج، ورغم عدم الإعلان عن استئناف الأعمال العسكرية، بدأت الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، في وقت تبذل فيه جهات وساطة جهودا لتنظيم جولة جديدة من المفاوضات.
 

كما ألمح المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إرواني، إلى إمكانية استئناف الجولة الجديدة من المفاوضات مع واشنطن في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لكن بشرط رفع الحصار البحري الأمريكي.

الأكثر قراءة اليوم

الأخبار الرئيسية

