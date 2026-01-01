“السن بالسن والعين بالعين”.. إيران: أي اعتداء على منشآتنا النفطية سيقابل باستهداف مماثل بالسعودية والأهداف جاهزة

الجمعة 24 أبريل 2026 03:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

قال إسماعيل سقاب أصفهاني، نائب الرئيس الإيراني، إن بلاده ستضرب المنشآت النفطية في السعودية حال تعرضت منشآتها النفطية لأي استهداف.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الجمعة، خلال مشاركته في احتجاج شعبي بالعاصمة طهران، ضد الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا)، فيما لم يصدر على الفور تعليق سعودي.
وحذر المسؤول الإيراني من تداعيات التهديدات الأمريكية بضرب البنية التحتية النفطية لإيران.
وأضاف أن “قائمة الأهداف الإيرانية محددة بوضوح”، وتقوم في مستوياتها الأولى على مبدأ “السن بالسن والعين بالعين”.
ومضى أصفهاني قائلا: “في حال استهداف أي من آبار النفط الإيرانية، سيتم استهداف أحد المنشآت النفطية في السعودية، وسيكون الرد لازما ومناسبا”.
وفي وقت سابق، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب البنى التحتية في إيران بما في ذلك منشآت الطاقة، وذلك في حال لم تستجب طهران لـ”المطالب الأمريكية”.
وتتهم إيران جيرانها الخليجيين بالسماح للقوات الأميركية بشن هجمات عليها انطلاقا من أراضيهم، وهو ما نفته دول الخليج مرارا، مطالبة طهران باحترام سيادتها.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل الجاري، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية، على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.
وردت طهران على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، كما استهدفت ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارًا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

