عراقجي يبحث مع قائد الجيش الباكستاني تثبيت الهدنة

طهران / وكالات /

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، إن الوزير عباس عراقجي، أجرى اتصالات مع مسؤولين باكستانيين لبحث وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

وذكرت الوزارة في بيان على "تلغرام"، أن "عراقجي أجرى محادثات هاتفية منفصلة مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، لبحث التطورات الإقليمية وقضايا وقف إطلاق النار".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد، الخميس، على أن "لديه كل الوقت" في حرب الشرق الأوسط التي تشهد، منذ أسبوعين، وقفاً لإطلاق النار بين واشنطن طهران، يبدو بغاية الهشاشة.

وجاء في منشور لترامب: "لديّ كل الوقت في العالم، لكن إيران ليس لديها ذلك، الوقت آخذ بالنفاد"، مضيفاً أن الجيش الإيراني قد دُمِّر، وأن "قادته لم يعودوا بيننا، والحصار محكم وقوي، والأمور ستزداد سوءا" بالنسبة لإيران.