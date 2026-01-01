عراقجي يبحث مع قائد الجيش الباكستاني تثبيت الهدنة

الجمعة 24 أبريل 2026 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
عراقجي يبحث مع قائد الجيش الباكستاني تثبيت الهدنة



طهران / وكالات /

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، إن الوزير عباس عراقجي، أجرى اتصالات مع مسؤولين باكستانيين لبحث وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

وذكرت الوزارة في بيان على "تلغرام"، أن "عراقجي أجرى محادثات هاتفية منفصلة مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، لبحث التطورات الإقليمية وقضايا وقف إطلاق النار".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد، الخميس، على أن "لديه كل الوقت" في حرب الشرق الأوسط التي تشهد، منذ أسبوعين، وقفاً لإطلاق النار بين واشنطن طهران، يبدو بغاية الهشاشة.

وجاء في منشور لترامب: "لديّ كل الوقت في العالم، لكن إيران ليس لديها ذلك، الوقت آخذ بالنفاد"، مضيفاً أن الجيش الإيراني قد دُمِّر، وأن "قادته لم يعودوا بيننا، والحصار محكم وقوي، والأمور ستزداد سوءا" بالنسبة لإيران.

الأكثر قراءة اليوم

تقرير سري للخارجية الأمريكية يزعم : السلطة الفلسطينية تخرق التزاماتها وتواصل "تمويل الإرهاب"

سفارة فلسطين في مصر توضح آلية العودة إلى قطاع غزة

كاتس: ننتظر الضوء الأخضر الأمريكي لمحو سلالة خامنئي واعادة ايران للعصر الحجري ..

اختراق في المحادثات بين الجانبين ..إمكانية ترتيب لقاء بين وفدي أمريكا وإيران مساء الخميس أو الجمعة

واشنطن لا تهتمّ بحلفائها الخليجيين ..إسرائيل توجه رسالة إلى الولايات المتحدة: "نريد تجديد الحرب مع إيران"

إيران: تحويل عائدات مضيق هرمز إلى حساب البنك المركزي

ترامب: بحرية إيران لم يتبق منها سوى زوارق صغيرة وسندمرها والجيش الإيراني هزم تماما

الأخبار الرئيسية

تصعيد للعدوان على غزة ..تسعة شهداء خلال 24 ساعة واصابات باستهداف مراكز النزوح ببيت لاهيا

واشنطن لا تهتمّ بحلفائها الخليجيين ..إسرائيل توجه رسالة إلى الولايات المتحدة: "نريد تجديد الحرب مع إيران"

ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان 3 أسابيع إضافية

ترامب: بحرية إيران لم يتبق منها سوى زوارق صغيرة وسندمرها والجيش الإيراني هزم تماما

اختراق في المحادثات بين الجانبين ..إمكانية ترتيب لقاء بين وفدي أمريكا وإيران مساء الخميس أو الجمعة