الرئيس التونسي يزور جناح فلسطين بمعرض الكتاب

تونس/وكالات/

زار رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد جناح دولة فلسطين في فعاليات الدورة الأربعين من معرض تونس الدولي للكتاب، وكان في استقباله سفير فلسطين لدى تونس رامي فاروق القدومي.

وأطلع السفير القدومي، الرئيس التونسي على محتويات الجناح، وقدّم له شرحًا عن بعض المؤلفات.

وتصفّح الرئيس سعيّد خلال جولته في الجناح عددا من الإصدارات والكتب التي توثّق تاريخ الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل استعادة حقوقه المشروعة، كما تعرّف على أبرز العناوين الأدبية والفكرية التي تعكس الهوية الثقافية الفلسطينية وتبرز تمسّك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقوقه، إلى جانب أعمال توثّق الذاكرة الوطنية الفلسطينية وتواكب التحولات الفكرية والسياسية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وأبدى الرئيس التونسي اهتماما بمضامين هذه الإصدارات ودورها في تعزيز الحضور الثقافي للقضية الفلسطينية في الفضاءات الدولية، مؤكدا ثبات الموقف التونسي الداعم للقضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشدّد الرئيس سعيد على أن الثقافة تمثل أداة أساسية لنقل قضايا الشعوب وتعزيز الوعي بالحقوق العادلة.

بدوره، أعرب السفير القدومي عن شكره للرئيس قيس سعيّد على هذه البادرة، قائلا إنها مبادرة رمزية خاصة عكست الموقف المبدئي لتونس الشقيقة في دعم النضال الوطني الفلسطيني، وتؤكد متانة العلاقات التونسية الفلسطينية، واستمرار الحضور الفلسطيني في الفضاءات الثقافية الدولية، بما يعزّز مكانة القضية الفلسطينية في الوجدان الثقافي، ويجسّد التزامًا مستمرًا بمناصرة القضايا العادلة وفي مقدّمتها حق الشعوب في الحرية والاستقلال.

ويعتبر معرض تونس الدولي للكتاب من أبرز التظاهرات الثقافية في تونس والمنطقة العربية، حيث يُنتظم بقصر المعارض بالكرم خلال الفترة الممتدة من 23 نيسان/ أبريل حتى 3 أيار/ مايو، تحت شعار "تونس وطن الكتاب"، بمشاركة 394 دار نشر من أكثر من 30 دولة. ويتميز المعرض ببرنامج ثقافي وفكري متنوع يتضمن ندوات دولية ولقاءات أدبية ومحاضرات فكرية، من بينها نقاشات حول مستقبل النشر في ظل التحولات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى فعاليات احتفالية بعدد من الرموز الفكرية العالمية.

كما يشكّل المعرض فضاءً مفتوحًا للتفاعل بين الناشرين والكتّاب والباحثين والقراء، بما يساهم في دعم صناعة الكتاب وتعزيز حركة النشر وتبادل الإنتاج المعرفي، إلى جانب دوره في ترسيخ ثقافة القراءة وتوسيع دائرة الوعي الثقافي، خاصة لدى فئة الشباب، بما يجعله موعدًا سنويًا بارزًا في المشهد الثقافي التونسي والإقليمي.