الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية

الجمعة 24 أبريل 2026 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكالات - سما-

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليبلغ 4686.29 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وخسرت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم يونيو المقبل 0.5% لتصل إلى 4702 دولار، وفقد المعدن النفيس نحو 3% منذ بداية الأسبوع، بعد مكاسب استمرت أربعة أسابيع متتالية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 75.22 دولارًا للأوقية.

كما انخفض البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1993.63 دولارًا، في حين نزل البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1464.12 دولارا.

الأكثر قراءة اليوم

قائد قوة غزة يصل القاهرة: تحرك أميركي لإعادة رسم المشهد الأمني

بيان إيراني حاد حول "استخدام" الولايات المتحدة أراضي وأجواء 5 دول خليجية

استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 5 آخرين بغارات إسرائيلية عنيفة على وسط وجنوب قطاع غزة

تقرير سري للخارجية الأمريكية يزعم : السلطة الفلسطينية تخرق التزاماتها وتواصل "تمويل الإرهاب"

اغتيال الصحافية آمال خليل في جنوب لبنان: تفاصيل رسائل التهديد الإسرائيلية وجريمة بلدة الطيري

أنباء عن قرب إفراج الإمارات عن القيادي السوري عصام بويضاني عقب قمة أبو ظبي

سفارة فلسطين في مصر توضح آلية العودة إلى قطاع غزة

تصعيد للعدوان على غزة ..تسعة شهداء خلال 24 ساعة واصابات باستهداف مراكز النزوح ببيت لاهيا

واشنطن لا تهتمّ بحلفائها الخليجيين ..إسرائيل توجه رسالة إلى الولايات المتحدة: "نريد تجديد الحرب مع إيران"

ترامب يعلن تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان 3 أسابيع إضافية

ترامب: بحرية إيران لم يتبق منها سوى زوارق صغيرة وسندمرها والجيش الإيراني هزم تماما

اختراق في المحادثات بين الجانبين ..إمكانية ترتيب لقاء بين وفدي أمريكا وإيران مساء الخميس أو الجمعة