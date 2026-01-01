الطقس: أجواء جافة مغبرة مع ارتفاع درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا جافا ومغبرا أحيانا ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لذا يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا السبت: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف جافا ومغبرا حارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق حيث يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأحد: يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي مغبرا وحارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفي ساعات المساء والليل ترتفع الرطوبة النسبية وتنشط سرعة الرياح وتتحول إلى جنوبية غربية مثيرة للغبار وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما الإثنين: يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.