  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تصعيد للعدوان على غزة ..تسعة شهداء خلال 24 ساعة واصابات باستهداف مراكز النزوح ببيت لاهيا

الجمعة 24 أبريل 2026 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ١٩٧ في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد تسعة مواطنين وإصابة أعداد أخرى في مختلف مناطق القطاع .

وفجر اليوم الجمعة استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي مراكز النزوح ببيت لاهيا شمال القطاع.

واصيبت الطفلة ماسة العوضية بطلق ناري بالرأس نقلت على اثرها لمشفى الشفاء بمدينة غزة.

كما اصيب عدد من النازحين داخل مركز نزوح مدرسة خليفة بالبلدة.

وقصف مدفعية الاحتلال شرقي مدينة غزة وشرقي خان يونس جنوب القطاع.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار في بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي سياق منفصل أغلق جيش الاحتلال مجددا معبر رفح على الحدود مع مصر بداعي الإجازة الأسبوعية بعد يوم واحد من عمل المعبر .

وتمكن نحو ١٣٣ مريض ومرافق من السفر وعاد مثلهن تقريبا الى قطاع غزة.

الاحصائيات

وبلغ عدد الشهداء خلال ال ٢٤ ساعة والذين وصلوا مشافي القطاع ستة شهداء و ١٨ اصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ٧٩١ اضافة إلى 

٢٢٣٥ مصاب وإجمالي حالات الانتشال: ٧٦١ شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣: ٧٢٥٦٨ شهيد و ١٧٢٣٣٨ مصاب.

