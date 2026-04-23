ألف فنان يدعون لمقاطعة مسابقة “يوروفيجن” بسبب مشاركة إسرائيل

الخميس 23 أبريل 2026 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

دعا أكثر من ألف فنان في مجالي الموسيقى والثقافة إلى مقاطعة مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” لعام 2026، بسبب مشاركة إسرائيل فيها.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وقعها أكثر من ألف فنان على موقع الحملة الالكترونية “لا موسيقى للإبادة الجماعية”.
وانتقد الفنانون وجود إسرائيل على الساحة الفنية في ظل استمرار الإبادة الجماعية في غزة لثلاث سنوات، مستذكرين حظر روسيا من المسابقة الأوروبية ذاتها بسبب حربها على أوكرانيا.
وقالوا في رسالتهم: “بصفتنا موسيقيين وعاملين في المجال الثقافي، نرفض استخدام يوروفيجن للتغطية على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين”.
وشددت الرسالة على أن ردود الفعل “المزدوجة” من اتحاد البث الأوروبي تجاه جرائم روسيا وإسرائيل أزالت وهم “الحياد” الذي تدّعيه مسابقة “يوروفيجن”.
وأشارت إلى أنه رغم ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة لأكثر من 30 شهرا، وعمليات تطهير عرقي في الضفة الغربية، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، لم تُطبق السياسة نفسها على إسرائيل مثلما طُبقت على روسيا.
وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول 2025 قرر اتحاد البث الأوروبي السماح لإسرائيل بالمشاركة في “يوروفيجن 2026” المقررة في مايو/ أيار المقبل بالعاصمة النمساوية فيينا، ما أثار موجة انتقادات واعتراضات في دول أوروبية.
وجرى التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة بعد عامين من الإبادة بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، وخلفت دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، فيما تواصل تل أبيب خروقاتها للاتفاق.

