ماذا يفعل تناول الزعتر يومياً بصحة الأعصاب؟

في ظل الضغوط اليومية المتزايدة، يتجه الكثيرون إلى البحث عن وسائل طبيعية تساعد على دعم صحة الجهاز العصبي وتحسين الحالة المزاجية، وتبرز الأعشاب الطبيعية كخيار شائع في هذا السياق، ومن بينها الزعتر الذي لا يقتصر استخدامه على الطهي فقط، بل يُنظر إليه أيضاً كمصدر غني بمركبات قد تدعم وظائف الأعصاب.

فالزعتر يحتوي على مجموعة من العناصر النشطة والمضادات الطبيعية التي تجعله محط اهتمام في الأبحاث المتعلقة بالصحة العامة.

مضادات أكسدة تدعم صحة الأعصاب

تشير دراسات علمية منشورة في مصادر طبية مثل “هارفارد هيلث” إلى أن الزعتر يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة، أبرزها الثيمول، والتي قد تساهم في تقليل الإجهاد التأكسدي داخل الجسم، وهو أحد العوامل المرتبطة بتلف الخلايا العصبية وتدهور وظائفها مع الوقت.

دور محتمل في تهدئة التوتر

وبحسب تقارير صحية من بينها ما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، فإن بعض الأعشاب العطرية، ومنها الزعتر، قد تساعد بشكل غير مباشر في تهدئة الجهاز العصبي، من خلال تقليل مستويات التوتر وتحسين الشعور العام بالاسترخاء والمزاج.

دعم الدورة الدموية ووظائف الدماغ

كما تشير مصادر طبية مثل “مايو كلينيك” إلى أن إدخال الزعتر ضمن نظام غذائي متوازن قد يساهم في تحسين الدورة الدموية، بفضل مركباته النباتية الطبيعية. ويساعد تدفق الدم بشكل أفضل في دعم وظائف الدماغ والأعصاب وتعزيز نشاطها.

ليس بديلاً علاجياً

ورغم هذه الفوائد المحتملة، تؤكد مصادر طبية مثل “ويب ميد” أن الزعتر وغيره من الأعشاب لا يُعد علاجاً للأمراض العصبية، بل هو جزء مكمل لنمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة، والنشاط البدني، والعادات اليومية السليمة.

وبذلك يبقى الزعتر إضافة طبيعية قد تدعم الصحة العامة، لكنه لا يغني عن الاستشارة الطبية أو العلاجات الموصوفة عند وجود مشكلات صحية حقيقية.