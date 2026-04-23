برشلونة يعزز صدارته للدوري الإسباني وإصابة مفجعة لامين يامال

مدريد/ أحمد حسن / الأناضول

عزز فريق برشلونة موقعه في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا” بعدما حقق فوزا صعبا على ضيفه سيلتا فيغو بهدف دون رد، الأربعاء، على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”، في الجولة 32 من المسابقة.

ورفع الفريق الكاتالوني بهذا الفوز رصيده إلى 82 نقطة في صدارة الترتيب، موسعا الفارق إلى تسع نقاط عن ريال مدريد، الذي فاز بدوره على ديبورتيفو ألافيس 2-1، ليقترب بشدة من الاحتفاظ بلقبه في البطولة.

في المقابل، تلقى سيلتا فيغو خسارته الثانية تواليا والعاشرة في الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز السابع، متفوقا بفارق الأهداف على خيتافي صاحب المركز السادس.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 40 من ركلة جزاء عن طريق لامين يامال، الذي تعرض للعرقلة داخل المنطقة، ليسقط بعد تنفيذ الركلة مباشرة متأثرا بالإصابة في العضلة الخلفية، ليغادر الملعب بعدها وسط قلق بالغ من الجهاز الفني.

وكان يامال اللاعب الثاني الذي يخسره برشلونة في هذه المباراة، حيث غادر قبلها البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيسر للفريق والمعار من الهلال السعودي، الملعب في الدقيقة 22 مصابا في ركبته.

وتوقفت المباراة لنحو ربع ساعة، حيث أعلن برشلونة عن تعرض أحد الجماهير لوعكة صحية، وهو ما استدعى تدخل المسعفين، قبل أن تتستأنف المباراة وينتهي الشوط بتقدم برشلونة.

وفي الشوط الثاني، تمكن فيران توريس من تسجيل هدف آخر لبرشلونة في الدقيقة 55، بعد تمريرة متقنة من بيدري، لكن الحكم ألغاه بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد بداعي التسلل، لتمر الدقائق وسط هدوء في مجريات اللعب لينتهي اللقاء بفوز برشلونة 1-0.