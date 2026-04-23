مونديال 2026: مبعوث لترامب يدعو لاستبدال ايران بإيطاليا

الخميس 23 أبريل 2026 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

– دعا مبعوث للرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاستبدال منتخب إيران بنظيره الإيطالي في نهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم، وفقا لما أفادت صحيفة “فايننشال تايمز”.
ونقلت الصحيفة عن المبعوث الأميركي الخاص باولو زامبولي قوله إن رؤية إيطاليا، المتوجة باللقب أربع مرات، في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا سيكون “حلما”، رغم فشلها في التأهل بعد خسارتها في الملحق الشهر الماضي.
وأفادت الصحيفة أن هذا المقترح جاء في إطار مساع لإصلاح العلاقات بين ترامب ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بعد توتر العلاقات بينهما إثر انتقادها هجومه على البابا لاوون الرابع عشر على خلفية الحرب مع إيران.
وقال زامبولي للصحيفة “أؤكد أنني اقترحت على ترامب وعلى (رئيس فيفا جاني إنفانتينو) أن تحل إيطاليا محل إيران في كأس العالم. أنا إيطالي الأصل، وسيكون حلما أن أرى الأتزوري في بطولة تُقام في الولايات المتحدة. مع أربعة ألقاب، يمتلك المنتخب ما يبرر مشاركته”.
وكانت إيطاليا قد فشلت في بلوغ النهائيات للمرة الثالثة تواليا بعد خسارتها بركلات الترجيح أمام البوسنة والهرسك في نهائي الملحق.
في المقابل، تحوم الشكوك حول مشاركة إيران في البطولة على خلفية الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل التي اندلعت في 28 شباط/فبراير الماضي.
وكان الاتحاد الإيراني للعبة قد أعلن في نيسان/ابريل أنه يجري “مفاوضات” مع فيفا لنقل مباريات المنتخب في المونديال من الولايات المتحدة إلى المكسيك.
غير أن إنفانتينو أكد في تصريحات لوكالة فرانس برس، خلال حضوره مباراة ودية لإيران أمام كوستاريكا في تركيا، أن إيران ستشارك في كأس العالم وستلعب “في المكان المخصص لها وفقا للقرعة”.
ويُعرف زامبولي، وهو رجل أعمال وشخصية اجتماعية أميركي من أصل إيطالي ووكيل عارضات أزياء سابق، بأنه كان قد عرّف ترامب على زوجته الحالية ميلانيا ترامب.

الأكثر قراءة اليوم

6 شهداء بينهم 3 أطفال في مجزرة اسرائيلية مروعة شمال غزة

حماس: تعنت إسرائيل في ملف "نزع السلاح" يناقض خطة ترامب ويعطل اتفاق غزة

الحرس الثوري الإيراني يهدد بـ”ضربات ساحقة” ويعلن جاهزيته لـ”المواجهة الحاسمة”: نحن على أعتاب نظام إقليمي جديد

قائد قوة غزة يصل القاهرة: تحرك أميركي لإعادة رسم المشهد الأمني

هارتس تفضح “نفاق” إسرائيل.. إدانة لتحطيم تمثال المسيح في لبنان وتجاهل لفظائع وجرائم إبادة في غزة والضفة

إيران تعدم مسؤولا سابقا بتهمة التعاون مع إسرائيل

الحكومة : 15 مليار شيقل محتجزة وتراجع الدعم وفلسطين على حافة الانهيار المالي الكامل

الأخبار الرئيسية

3 شهداء بقصف إسرائيلي لمركبة مدنية وسط قطاع غزة

بيان إيراني حاد حول "استخدام" الولايات المتحدة أراضي وأجواء 5 دول خليجية

قائد قوة غزة يصل القاهرة: تحرك أميركي لإعادة رسم المشهد الأمني

﻿ إسرائيل: مسيّرات (حزب الله) الانتحاريّة التي تعمل بتوجيه الألياف البصريّة تُعتبر الصداع القادم والعدوّ الأكثر تحديًا..

7654

اغتيال الصحافية آمال خليل في جنوب لبنان: تفاصيل رسائل التهديد الإسرائيلية وجريمة بلدة الطيري