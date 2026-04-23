  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

3 شهداء بقصف إسرائيلي لمركبة مدنية وسط قطاع غزة

الخميس 23 أبريل 2026 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما/

استشهد 3 مواطنين مدنيين وأصيب آخرون، ظهر اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف مركبة قرب مخيم المغازي للاجئين، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي جوي، استهدف سيارة مدنية على شارع صلاح الدين، بالقرب من مخيم المغازي وسط غزة.

وأشارت المصادر إلى أن شهداء القصف على المركبة هم حازم العايدي، إبراهيم منصور، وماهر الطنطاوي.

وتُواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 196 على التوالي، خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة الهشة في قطاع غزة؛ والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية.

ووفق المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى 791 شهيداً، إضافة إلى 2235 إصابة. بينما الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء 72,568 شهيداً، إلى جانب 172,338 إصابة.

وخلال الساعات الـ 24 الماضية (أمس الأربعاء)، ارتقى 6 شهداء؛ بينهم أطفال، وأصيب مدنيون آخرون، بعدة خروقات إسرائيلية تخللها قصف جوي ومدفعي لمناطق متفرقة في قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

الأخبار الرئيسية



