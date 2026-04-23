مفاجأة في الميركاتو.. ريال مدريد يستهدف اسما غير متوقع

وفي هذا السياق، برز اسم المدافع الشاب جون مارتين لاعب ريال سوسيداد، كأحد أبرز الأهداف المحتملة، بعد المستويات اللافتة التي قدمها منذ تصعيده للفريق الأول في مايو 2024، حيث خاض عشرات المباريات وفرض نفسه كعنصر واعد في الدفاع.

وبحسب التقارير، يحظى اللاعب بإعجاب كبير من رئيس النادي فلورنتينو بيريز، الذي يدفع نحو تسريع المفاوضات، رغم أن قيمة الشرط الجزائي في عقده تبلغ 50 مليون يورو، وهو رقم قد يتمسك به ناديه للتخلي عنه.

وتأتي هذه الخطوة في ظل حالة ترقب تحيط بمستقبل الخط الدفاعي للفريق، إذ يعتمد النادي حاليًا على إيدير ميليتاو كركيزة أساسية، مع النظر إلى الشاب دين هويسن كخيار مستقبلي مهم.

في المقابل، يظل مصير بعض المدافعين غير واضح، مثل أنطونيو روديغر ودافيد ألابا، اللذين تقترب عقودهما من نهايتها، إلى جانب احتمالية رحيل راؤول أسينسيو، ما يعزز حاجة الفريق للتعاقد مع قلب دفاع جديد.

ورغم أن دفع مبلغ كبير لضم لاعب شاب قد يبدو مخاطرة، فإن المؤشرات الفنية التي أظهرها مارتين تجعله خيارا استثماريا واعدا، في وقت يتوقع أن يواجه ريال مدريد منافسة من أندية أخرى، إلا أن جاذبية النادي قد تمنحه الأفضلية في حسم الصفقة.