مفاجأة في الميركاتو.. ريال مدريد يستهدف اسما غير متوقع

الخميس 23 أبريل 2026 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

تواصل إدارة ريال مدريد تحركاتها المكثفة استعدادا لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة واضعة تدعيم الخط الخلفي أولوية في إطار خطة لتجديد الدماء، وضمان استقرار الفريق على المدى الطويل.

 

وفي هذا السياق، برز اسم المدافع الشاب جون مارتين لاعب ريال سوسيداد، كأحد أبرز الأهداف المحتملة، بعد المستويات اللافتة التي قدمها منذ تصعيده للفريق الأول في مايو 2024، حيث خاض عشرات المباريات وفرض نفسه كعنصر واعد في الدفاع.

وبحسب التقارير، يحظى اللاعب بإعجاب كبير من رئيس النادي فلورنتينو بيريز، الذي يدفع نحو تسريع المفاوضات، رغم أن قيمة الشرط الجزائي في عقده تبلغ 50 مليون يورو، وهو رقم قد يتمسك به ناديه للتخلي عنه.

وتأتي هذه الخطوة في ظل حالة ترقب تحيط بمستقبل الخط الدفاعي للفريق، إذ يعتمد النادي حاليًا على إيدير ميليتاو كركيزة أساسية، مع النظر إلى الشاب دين هويسن كخيار مستقبلي مهم.

في المقابل، يظل مصير بعض المدافعين غير واضح، مثل أنطونيو روديغر ودافيد ألابا، اللذين تقترب عقودهما من نهايتها، إلى جانب احتمالية رحيل راؤول أسينسيو، ما يعزز حاجة الفريق للتعاقد مع قلب دفاع جديد.

ورغم أن دفع مبلغ كبير لضم لاعب شاب قد يبدو مخاطرة، فإن المؤشرات الفنية التي أظهرها مارتين تجعله خيارا استثماريا واعدا، في وقت يتوقع أن يواجه ريال مدريد منافسة من أندية أخرى، إلا أن جاذبية النادي قد تمنحه الأفضلية في حسم الصفقة.

2026-04-23_06-41-09_399879

7654

