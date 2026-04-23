  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

الفنانة زهراء بن ميم توثق تعرضها لابتزاز إلكتروني مقابل" نشر فيديوهات" لها وتحذر (فيديوهات)

الخميس 23 أبريل 2026 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفنانة زهراء بن ميم توثق تعرضها لابتزاز إلكتروني مقابل" نشر فيديوهات" لها وتحذر (فيديوهات)



سما / وكالات /

كشفت الفنانة والإعلامية العراقية التونسية زهراء بن ميم تعرّضها  للابتزاز من قبل أحد الاشخاص المجهولين، الذي هددها بنشر فيديوهات مفبركة لها إن لم ترضخ لطلبه المالي.

 


ونشرت زهراء  بن ميم  عبر صفحتها الشخصية على "إنستغرام"، مقطعا مصوّرا قالت فيه إن شخصا تواصل معها وطالب بمبلغ 50 ألف دولار، مهددا بنشر مقاطع مفبركة لها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حال رفضها الدفع، وهو ما فعلته بن ميم.
ووجّهت بن ميم رسالة الى جمهورها، حذّرتهم  فيها مما وصفته بـ"المسخرة اللي محد يعرف وين راح توصل"، مطالبةً بالتدخل السريع لوضع حدّ لهذا الأمر.

كما نشرت مقطع فيديو لاتصال هاتفي من المبتز، أكدت فيه أن ليس لها أية فيديوهات، ليهددها بفبركة مقاطع لها ونشرها. وقالت له إنها غير آبهة بهذا التهديد، موضحة أن الناس تعرف حقيقتها وستدرك أن الفيديو مفبرك.

الأخبار الرئيسية

